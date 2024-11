Heike Drechsler gewinnt bereits vor der Wende mehrere Olympia- und WM-Medaillen. Olympisches Gold gibt es aber erst 1992 in Barcelona im Weitsprung. 2000 in Sydney wiederholt Drechsler diesen Erfolg. Obwohl Anfang der 90er Jahre ihre Doping- und Stasi-Vergangenheit herauskommt, ist Heike Drechsler lange eine der populärsten Sportlerinnen - in Ost und West.