Oscar-Reform für mehr Vielfalt im Kino

Die wichtigsten Filmpreise der Welt stehen seit Längerem in der Kritik: zu weiß, zu männlich, zu wenig divers lauteten die Vorwürfe. Manche erklärten die Oscars sogar für überflüssig. Nun reagiert die Academy of Motion Picture Arts and Sciences, deren mehr als 9000 Mitglieder jedes Jahr die Oscar-Preisträger bestimmen. Die historische Reform betrifft die höchste Auszeichnung, die Kategorie "Bester Film". Bis zu zehn Filme werden seit 2010 in dieser Kategorie für einen Oscar nominiert.

Regisseur Bong Joon-ho erhielt 2020 für die Gesellschaftssatire "Parasite" einen Oscar

Man musste kein Kaffeesatzleser sein, sondern sich nur den Gewinner des "Besten Films 2020" ansehen, um eine neue Richtung bei der Vergabe der Oscars zu erkennen. "Parasite", eine Gesellschaftssatire über das soziale Ungleichgewicht in Südkorea, also eine fremdsprachige Produktion mit asiatischen Schauspielern, erhielt die begehrte Trophäe.

Ab 2024 müssen Filme, die sich für die 96. Oscar-Verleihung qualifizieren wollen, die neuen Aufnahmebedingungen erfüllen. Das gilt sowohl vor der Kamera als auch für das Produktionsteam hinter den Kulissen.

Oscars sollen Gleichberechtigung und Integration fördern

"Obwohl die Academy Fortschritte gemacht hat, wissen wir, dass noch viel mehr getan werden muss, um Chancengleichheit in allen Bereichen zu gewährleisten", erklärt Dawn Hudson, Vorsitzende der Academy, in einer Pressemitteilung.

Afroamerikaner rufen seit 2015 mit dem Hashtag #OscarsSoWhite zum Boykott der Oscars auf

Den Produzenten stehen nun mehrere Möglichkeiten offen. Auf der Leinwand sollen Hauptdarstellerinnen oder Hauptdarsteller zu sehen sein, die einer Minderheit angehören: Sie sind zum Beispiel asiatischer, afroamerikanischer oder hispanischer Herkunft. Aber auch inhaltlich muss die Vielfalt zum Ausdruck kommen. Die Filme sollen Geschichten über Frauen, Minderheiten, Menschen mit Behinderung oder LGBT - also Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans-Menschen - erzählen. Weitere mögliche Kriterien sind Diversitäts-Quoten für die gesamte Rollenbesetzung oder für das Produktionsteam.

Schluss mit Rassismus und Klischees im Hollywood-Kino

Seit der Social-Media-Kampagne #OscarsSoWhite hat die Akademie verschiedene Anstrengungen unternommen, um neue Mitglieder aufzunehmen. Die Zahl der Frauen und der nicht-weißen Mitglieder sollte sich bis 2020 verdoppeln. Das ist gelungen: 45 Prozent der diesjährigen Mitglieder sind Frauen, 36 Prozent von ihnen gehören Minderheiten an.

Nach dem Tod von George Floyd im Mai 2020 demonstrierten Tausende auf dem Times Square in New York

Im Juni wurde bereits die neue Task Force für Vielfalt angekündigt. Vorausgegangen waren Massenproteste gegen Rassismus in den USA nach der Ermordung des Schwarzen George Floyd durch Polizisten in Minneapolis. Auch wenn die neuen Kriterien für den Oscar erst ab 2024 gelten, bereits in den Jahren 2022 und 2023 müssen die Produzenten über die Vielfalt ihrer Produktionsteams Rechenschaft ablegen.

Seit Kurzem veranstaltet die Academy bereits Podiumsgespräche unter dem Motto "It Starts with Us" (dt. "Es beginnt mit uns"). Die Zukunft wird zeigen, ob dieses Maßnahmenpaket dabei hilft, dass Minderheiten und andere Bevölkerungsgruppen bei den Oscar-Nominierungen nicht mehr übersehen werden.