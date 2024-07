Orban sorgt mit Besuch bei Trump erneut für Ärger in der EU

Der ungarische Regierungschef Viktor Orban hat sich nach dem NATO-Gipfel in Washington mit dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump getroffen. "Wir haben darüber gesprochen, wie wir Frieden schaffen können", erklärte Orban in Onlinenetzwerken. Trump empfing Orban in seiner Privatresidenz Mar-a-Lago im US-Bundesstaat Florida. "Die gute Nachricht des Tages: Er wird das Problem lösen", schrieb Orban in einem Beitrag auf X und veröffentlichte ein Bild des Treffens.

Trump reagierte auf der von ihm gegründeten Plattform Truth Social: "Danke Viktor. Es muss Frieden geben, und zwar schnell", schrieb Trump dort mit Blick auf den Ukraine-Krieg. Zu viele Menschen seien "in einem Krieg gestorben, der niemals hätte begonnen werden dürfen".

Orban, dessen Heimatland Ungarn derzeit für sechs Monate den rotierenden EU-Ratsvorsitz innehat, hatte erst kürzlich mit einem überraschenden Besuch beim russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau breite Kritik ausgelöst. Die Moskau-Reise beschrieb der rechtsnationalistische Regierungschef später angesichts des Krieges in der Ukraine als "Friedensmission".

Orban besuchte auch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew. Am Montag traf er den chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Peking, wo dieser eine Waffenruhe in der Ukraine anmahnte.

Russlands Präsident Wladimir Putin (rechts) empfing Viktor Orban vor einer Woche im Kreml Bild: Valeriy Sharifulin/SNA/IMAGO

Auf dem NATO-Gipfel schien Orban isoliert, er sprach kaum mit der Presse. Sein Besuch bei Trump dürfte den Unmut in der Europäischen Union über Orban weiter verstärken. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hatte mit Blick auf das Treffen von "Irritationen" in der EU gesprochen. Für die Außenpolitik sei der EU-Außenbeauftragte zuständig, sagte sie.

Macron verweist auf fehlendes Mandat

Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte am Freitag, es sei Orbans eigene Entscheidung, die dieser souverän getroffen habe. "Durch seine Besuche hat er uns aber in keiner Weise verpflichtet, weil er uns in keiner Weise vorab informiert hat und kein Mandat erhalten hat."

Bundeskanzler Olaf Scholz gab an, er lasse sich "die Reisepläne von Ministerpräsidenten anderer Länder (...) nicht vorlegen". "Wichtig ist, dass sich alle darüber klar sind, der ungarische Ministerpräsident agiert als solcher" und nicht im Rahmen der Aufgaben der EU-Ratspräsidentschaft, fügte Scholz hinzu.

Orban ist ein erklärter Anhänger Trumps, er hatte den Ex-Präsidenten bereits Anfang März in Mar-a-Lago getroffen. Die ungarische Ratspräsidentschaft hat Orban unter das Motto "Make Europe Great Again" (Macht Europa wieder groß!) gestellt - eine Anlehnung an Trumps Slogan "Make America Great Again". Sowohl Orban als auch Trump haben Vorbehalte gegen die Rolle der NATO-Länder bei der Unterstützung der Ukraine geäußert. Beide lehnen Waffenlieferungen an Kiew ab, da diese aus ihrer Sicht den Krieg befeuern.

Auswärtiges Amt: "Großer Flurschaden"

In Berlin äußerte sich das Auswärtige Amt kritisch zum ungarischen EU-Ratsvorsitz. "Wir sind jetzt an Tag zwölf und sie hat schon großen Flurschaden hinterlassen", sagte ein Sprecher des Amtes. Orban spreche auf seinen Reisen nicht für die EU, sondern ausschließlich für sich selbst. "Das sind ungarische Alleingänge, die wir mit großer Verwunderung und Skepsis zur Kenntnis nehmen." Sie widersprächen zudem den Aufgaben einer Ratspräsidentschaft. Diese müsse "als ehrlicher Makler" zwischen den Mitgliedstaaten versuchen, die EU-Prozesse voranzubringen.

Litauen schickt keine Minister nach Ungarn

Als Reaktion auf die Alleingänge Orbans zu Beginn der EU-Ratspräsidentschaft will Litauen vorübergehend keine Ministerinnen und Minister zu Treffen nach Ungarn schicken. "Wir haben uns vorerst einfach dazu entschieden, unsere Beteiligung auf politischer Ebene in Ungarn einzuschränken", sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Parlament, Zygimantas Pavilionis, der Nachrichtenagentur BNS. Diese Position sei mit der Regierung und der Präsidialkanzlei des baltischen EU- und NATO-Landes abgestimmt.

Zuvor hatte Schweden beschlossen, keine Minister nach Budapest zu entsenden. Auch Estland und Lettland wollten ähnlich auf das ungarische Vorgehen reagieren, meldete BNS weiter - ohne Details und Quellen zu nennen. Im Rahmen des EU-Ratsvorsitzes wird Ungarn eine Reihe von informellen Ministertreffen in Budapest abhalten. Dabei kommen in der Regel die jeweiligen Ressortchefs aus den einzelnen Ländern zusammen.

kle/jj (afp, dpa, rtr)