Olympische Spiele: Die Schlussfeier in Tokio

Nach 339 Entscheidungen sind die Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen in Tokio beendet. Nun soll die Schlusszeremonie den krönenden Abschluss bilden für Spiele, wie es sie bisher noch nicht gab.

Zu Beginn wird die japanische Fahne ins Stadion getragen und unter dem Abspielen der Nationalhymne gehisst

Während im Stadion Japans Hymne gespielt wird, zeigen vor der Arena Demonstranten, was sie von den Olympischen Spielen in Japans Hauptstadt halten.

Die Fahnen der Teilnehmerländer werden von Athleten ins Stadion getragen. Die deutsche Fahne trägt Rennkanute Ronald Rauhe, der am 15. Wettkampftag mit dem Kajak-Vierer zum Abschluss seiner Karriere die Goldmedaille gewonnen hat. Andere Sportler wie der Italiener Lamont Marcell Jacobs oder die niederländische Langstreckenläuferin Sifan Hassan sind ebenfalls dabei.

Nun kommen auch die anderen Sportler ins Stadion. Wegen der Corona-Regularien sind es alles Athleten, die in den letzten Tagen noch aktiv waren. Alle anderen mussten schließlich bereits 48 Stunden nach ihrem Wettbewerb das Land verlassen.

Während in Tokio nun die noch in der Stadt verbliebenen Athleten aller Mannschaften in die Arena einlaufen, wartet Paris, der Olympia-Gastgeber von 2024, schon auf die feierliche Übergabe.

Mit einer bunten Musik-und-Tanz-Show geht es im Olympiastadion weiter: eine Big Band, die unter anderem "Freude schöner Götterfunken" spielt, bunten Tänzern, einem DJ und BMX-Fahrern - es ist alles dabei. Den Athleten gefällt es: Viele hüpfen und tanzen begeistert mit.