Olaf Scholz: "Freiheit und Sicherheit werden siegen"

Vor 77 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. In seiner Ansprache an diesem Jahrestag erinnerte Bundeskanzler Scholz daran, dass damals Russen und Ukrainer Seite an Seite darum kämpften, die nationalsozialistische Diktatur in Deutschland zu besiegen.