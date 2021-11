Helmut Kohl war von 1982 bis 1998 Bundeskanzler und langjähriger Vorsitzender der CDU. Er gestaltete die deutsche Einheit maßgeblich mit und war erster Kanzler des wiedervereinigten Deutschland.

In die Kritik geriet Kohl im Jahr 2000 wegen der CDU-Spendenaffäre, nach deren Bekanntwerden er den Ehrenvorsitz seiner Partei verlor. Dabei ging es um verdeckte Spenden an die CDU, die Kohl entgegennahm. Kohl starb am 16. Juni 20017 im Alter von 87 Jahren.