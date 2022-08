Tod von Gorbatschows Ehefrau Raissa

Gorbatschow verlegt für einige Zeit sogar seinen Lebensmittelpunkt nach Deutschland: Bis 2017 besaß die Familie eine Villa am Tegernsee bei München. Auf diesem Bild ist Gorbatschow im Jahr 1999 zu sehen, in einem Auto der russischen Botschaft. Es war ein tragischer Moment in seinem Leben. Am 20. September 1999 starb seine Frau Raissa in einer Klinik in Münster an Leukämie.