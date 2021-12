Wie der Nussknacker die Welt eroberte

So wurde der Nussknacker berühmt

Ein Nussknacker kommt selten allein

Deutschland ist Marktführer in der Produktion von Nussknackern und exportiert sie in die ganze Welt. Obwohl sie schon seit über 150 Jahren hergestellt werden, wurden Nussknacker in den USA erst in den 1950er Jahren populär. Seitdem hat der Nussknacker seinen globalen Siegeszug als beliebte Weihnachtsdekoration angetreten.