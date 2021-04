Der Himmel auf Erden? Deutsche Redewendungen mit "Erde"

Acht deutsche Redensarten zum Thema "Erde"

Jemanden unter die Erde bringen

Jemanden unter die Erde bringen bedeutet einerseits, eine Person zu beerdigen. Es kann aber auch heißen, dass man am Tod eines Menschen Schuld ist. Die Redewendung ist vergleichbar mit dem englischen "to put someone to bed with a shovel" ("jemanden mit einer Schaufel zu Bett bringen"). Die rote Schaufel oben im Bild ist allerdings nur Teil eines Kunstwerks in Amsterdam.