"Atomkraft verschlimmert die Klimakrise!"

DW: Die Erderhitzung soll bei 1,5 Grad gestoppt werden. Welche Rolle kann die Atomkraft übernehmen?

Mycle Schneider: Wir müssen heute die Frage der Dringlichkeit an die erste Stelle stellen. Es geht darum, wie viel Reduktionen an Treibhausgasen kann ich wie schnell erreichen für jeden ausgegebenen Euro. Das heißt: Es ist die Kombination zwischen den Kosten und der Machbarkeit auf die schnellstmögliche Art und Weise.

Und wenn wir hier über Neubau von Stromerzeugungsanlagen reden, dann ist die Atomkraft schlicht ausgeschlossen. Nicht nur, weil sie heute die teuerste Form der Stromerzeugung ist, sondern vor allen Dingen, weil der Bau von Reaktoren sehr lange dauert. Das heißt: Jeder investierte Euro in neue Atomkraftwerke verschlimmert die Klimakrise, weil dieses Geld nicht für effizientere Klimaschutzoptionen zur Verfügung steht.

Und was ist mit den bestehenden Atomkraftwerken?

Die Kraftwerke existieren, sie liefern Strom. Allerdings ist es heute so, dass viele Maßnahmen für mehr Energie-Effizienz billiger sind als die reinen Betriebskosten von Atomkraftwerken. Das ist der erste Punkt und dieser wird leider immer wieder vergessen.

Der Zweite ist, dass heute die Erneuerbaren so billig geworden sind, dass sie in vielen Fällen unter den reinen Betriebskosten von Atomkraftwerken liegen.

Ich nenne zwei Beispiele: Den weltweit niedrigsten Preis für Solarstrom gibt es derzeit in Portugal mit 1,1 Cent pro Kilowattstunde. Und wir haben jetzt die ersten Ergebnisse aus Spanien mit Kosten für Wind- und Solarstrom für rund 2,5 Cent pro Kilowattstunde. Das sind Kosten, die unterhalb der reinen Betriebskosten der weitaus meisten Atomkraftwerke auf der Welt liegen.

Oft könnte man sich sogar neben den Erzeugungskosten für Wind und Solarstrom noch 1–1,5 Cent pro Kilowattstunde für Stromspeicher leisten und bliebe unter den Betriebskosten von Atomkraftwerken. Und dann müssen wir hier die gleiche Frage stellen: Wie viel Emissionen kann ich vermeiden mit einem Euro, Dollar oder Yuan.

Warum werden dann jetzt noch Bauvorhaben angekündigt?

Ich habe oft das Gefühl, dass wir beim Thema Atomkraft beim Trumpismus gelandet sind. Fakten spielen keine Rolle mehr. Überall wird von Planungen und Projekten fabuliert. Aber in der Realität passiert wenig oder gar nichts. Wir dokumentieren das jedes Jahr im Detail auf über 300 Seiten in unserem World Nuclear Industry Status Report.

Welche Interessen stecken dahinter?

Das sind sehr klare Eigeninteressen. Wenn die Industrie heute nicht einmal mehr Phantomprojekte in die Welt setzt, dann stirbt sie noch schneller.

Und warum macht die Politik mit?

Hier gibt es verschiedene Interessen. Der französische Präsident [Emmanuel] Macron hat etwa bei einer Visite in der Schmiede Creusot Forge noch im Dezember 2020 klargestellt, dass es auch militärstrategische Interessen gibt, die Atomindustrie beizubehalten. Und Frankreich hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass die militärischen und zivilen Interessen im Bereich Atom eng verbunden sind.

In anderen Ländern wie China gibt es andere Interessen. China finanziert mit seiner Belt & Road-Initiative, bekannt unter dem Begriff Neue Seidenstraße, Infrastruktur in einer großen Anzahl Ländern. Das ist Geopolitik im großen Stil.

Die Mitfinanzierung zum Beispiel des Atomkraftwerks Hinkley Point C in Großbritannien steht in diesem Kontext. Da ist es dann irrelevant, dass es ein unwirtschaftliches Projekt ist. Die Größenordnung der chinesischen Infrastrukturinvestitionen ist gigantisch. Man spricht von 1000 Milliarden Dollar. Das heißt: Man muss sich jedes Land anschauen und in jedem Land gibt es Eigeninteressen.

Und welche Interessen haben Energieunternehmen noch, unrentable Reaktoren weiter zu betreiben?

Der wesentliche Grund ist, dass ein Atomkraftwerk in Betrieb Einkommen generiert. Sobald ein Atomkraftwerk außer Betrieb genommen wird, entsteht in der Bilanz Passiva und es entstehen zusätzliche Ausgaben.

Am Beispiel Japan kann man das sehen. Die offizielle Schließung von Atomkraftwerken hat oft Jahre gedauert, weil die Unternehmen es sich nicht leisten konnten, in der Bilanz diese Atomkraftwerke aus den Aktivposten herauszunehmen. Einige dieser Betreiber wären von heute auf morgen bankrott gegangen.

Es gibt keinen Zweifel, dass die Betreiber wie der Atomstromerzeuger EDF in Frankreich in einer sehr schweren finanziellen Krise sind. Die Frage ist: Wie werden sie das überleben? Längerfristig sicher nicht ohne massive staatliche Subventionierung. Aber solange noch Euros erwirtschaftet werden können, auch wenn sie nicht mehr profitabel sind, kommen die Fragen der Ausgaben für den Abriss und das Management des Abfalls nicht zum Tragen.

Gefahr durch Radioaktivität Über 2000 Atomexplosionen seit 1945 Die USA zündeten seit Ende des Zweiten Weltkriegs 1039 Atombomben, die Sowjetunion 718, Frankreich 198, Großbritannien und China jeweils 45, Indien und Nordkorea jeweils 3, Pakistan 2. Zehntausende Menschen wurden bisher durch Atombomben direkt verstrahlt.

Gefahr durch Radioaktivität 1945: Atombombe über Hiroshima 140.000 von 350.000 Einwohner starben in den ersten Monaten. Krebs-, Leber- und Herzerkrankungen sowie Hormon- und Chromosomenveränderungen nahmen in den folgenden Jahren zu. Auch heute ist die Leukämierate in Hiroshima höher als im Rest Japans.

Gefahr durch Radioaktivität Über 1000 Atomtests in Nevada Die Tests in Mercury von 1950 bis 1992 kontaminierten weite Teile der USA. In Kinderzähnen wurde radioaktives Strontium entdeckt und die Zahl der Krebsfälle stieg. Von 1963 bis 1992 waren die Tests unterirdisch. Durch Unfälle gab es jedoch häufiger radioaktive Staubwolken.

Gefahr durch Radioaktivität Nuklearkomplex Sellafield Die ersten Reaktoren der Anlage in Nordwestengland lieferten ab 1952 Plutonium für britische Atombomben, 1956 begann die Stromproduktion. 1957 brannte ein Reaktor, zahlreiche Unfälle folgten. Böden und Meer wurden verseucht. Kinder der Arbeiter erkrankten häufig an Leukämie.

Gefahr durch Radioaktivität Tod durch Uranabbau Die ostdeutsche Wismut-Region war von 1946 bis 1990 die drittgrößte Uranmine der Welt und Lieferant für das sowjetische Atomprogramm. Laut Bundesamt für Strahlenschutz starb jeder achte Arbeiter durch Radioaktivität, insgesamt über 7000 Menschen. Die Bewohner erkrankten häufig an Lungenkrebs.

Gefahr durch Radioaktivität Geheime Stadt, vertuschte Strahlung In der bis 1992 geheimgehaltenen Atomstadt Tomsk-7 in Sibirien explodierte 1993 ein Tank. Radioaktives Plutonium und Cäsium verseuchten die Region. In den großen sowjetischen Atomkomplexen Tomsk-7 und Majak gab es mindestens 38 große Unfälle. Hundertausende Arbeiter und ihre Familien wurden kontaminiert.

Gefahr durch Radioaktivität 1979: Atomunfall bei Harrisburg Die Kernschmelze im Akw Three Mile Island in den USA war die erste große Reaktorkatastrophe vor Tschernobyl und Fukushima. Große Mengen Radioaktivität gelangten in die Umwelt. Studien zeigen erhöhte Krebsraten. Gegenstudien der Atomindustrie bestreiten dies.

Gefahr durch Radioaktivität 1986: Atomkatastrophe von Tschernobyl Diese Zwillinge kamen nach der Katastrophe zur Welt. Der Vater war Liquidator, die Mutter lebte in der kontaminierten Stadt. Kernschmelze und Explosion schleuderten damals große Mengen Radioaktivität in die Luft, ganze Landstriche wurden unbewohnbar. Das Journal of Cancer geht von über 15.000 Krebstoten aus.

Gefahr durch Radioaktivität 2011: Atomkatastrophe von Fukushima Die Kernschmelzen führten zur bisher größten radioaktiven Verseuchung der Ozeane. Strahlenexperten gehen von 22.000 bis 66.000 zusätzlichen Todesfällen durch Krebs aus. Kinder erkranken seitdem besonders häufig an Schilddrüsenkrebs.

Gefahr durch Radioaktivität Gefahr durch Atommüll Hochradioaktiver Atommüll strahlt Millionen Jahre. Ein Endlager für hochradioaktiven Müll gibt es weltweit noch nicht. Deutschland saniert alte Atommülllager und zahlt hierfür Milliarden.

Gefahr durch Radioaktivität Irak: Leukämie durch Uranmunition Der Einsatz von Munition mit abgereichertem Uran während des Golfkriegs zu Beginn der 90er Jahre setzte die Bevölkerung erhöhter Strahlung aus. In der Stadt Basra gibt es seitdem einen Anstieg von Missbildungen und Krebs. Vor allem Kinder sind gefährdet. Die Kinderkrebsrate hat sich verdreifacht. Autorin/Autor: Gero Rueter



Wie hoch liegen die Kosten für den Abriss?

In der Größenordnung von einer Milliarde Euro pro Reaktor. In Frankreich hat man nur ein Drittel davon zurückgestellt. Das heißt: Das Problem fängt an, wenn Reaktoren vom Netz gehen.

Und was kostet die Endlagerung der hochradioaktiven Abfälle?

Die realen Kosten kennt keiner, weil es kein funktionierendes Endlager gibt.

Gibt es schon eine Aussicht auf ein funktionierendes Endlager irgendwo?

Es gibt zurzeit kein in Betrieb befindliches Endlager. Die am weitesten fortgeschritten Projekte sind in Finnland und Schweden. Allerdings basiert das Konzept dort auf einem Design der frühen 80er Jahre mit der Aufbewahrung in Kupferbehältern. Jedoch hat sich in neueren Forschungen herausgestellt, dass die Kupferbehälter wesentlich korrosionsanfälliger sind als angenommen. Das heißt: Die Inbetriebnahme in Schweden und Finnland ist noch völlig unklar. Und diese Situation gilt auch für andere Länder. Dort sind sie noch weiter zurück oder es gibt nicht einmal theoretische Konzepte, geschweige denn Standorte.

Wie weit sind die Länder in Asien?

In Japan gibt es keinen Standort, kein Konzept. Auch in Korea gibt es keinen Standort, kein Konzept. In China wird diskutiert, ob der Atommüll wieder aufgearbeitet werden soll oder nicht. Dort ist man weiter davon entfernt.

Im Grunde verhalten sich diese Länder genau wie die Länder im Westen, wo die Atomkraftwerke zwei oder drei Jahrzehnte früher aufgebaut worden sind. Das heißt: Es gibt keine Vorausplanung und kein kohärentes Konzept, wie der hochradioaktive Müll für die Ewigkeit gelagert werden soll.

Mycle Schneider ist Herausgeber vom jährlich erscheinenden World Nuclear Industry Status Report (WNISR). Der WNISR ist ein unabhängiges Referenzwerk zur Entwicklung der globalen Atomkraftwerksindustrie. Schneider hat an zahlreichen Universitäten und Ingenieurschulen gelehrt und arbeitet als unabhängiger Berater für Regierungen und internationale Organisationen auf der ganzen Welt. Er lebt in Paris. 1997 bekam er den Alternativen Nobelpreis (Right Livelihood Award).

Das Interview führte Gero Rueter.