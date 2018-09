NFL-Rebell Kaepernick im neuen Nike-Spot

NFL-Rebell Colin Kaepernick (Artikelbild Mitte) ist Teil der neuen Werbekampagne, mit der der Sportartikelhersteller Nike den 30. Geburtstag seines berühmten Slogans "Just do it" feiern will. US-Medien veröffentlichten die Fotos, auf denen der 30-Jährige neben dem Schriftzug "Glaube an etwas. Selbst wenn es bedeutet, alles zu opfern" zu sehen ist. Auch Kaepernick zeigte das Foto zusammen mit dem Hashtag "Just do it" ("Mach es einfach") auf seinem Twitter-Account.

Quarterback Kaepernick war in der Saison 2016/17 vor den Spielen der US-Profiliga NFL beim Abspielen der Nationalhymne auf die Knie gegangen, um gegen Polizeigewalt und Rassendiskriminierung im Land zu protestieren. Seit seinem Abschied von den San Francisco 49ers im März 2017 wartet er vergeblich auf ein neues NFL-Angebot. Kaepernick hatte zuletzt Beschwerde gegen die Liga eingereicht, weil er den Teambesitzern eine systematische Ausgrenzung seiner Person vorwirft. US-Präsident Donald Trump hatte immer wieder öffentlich Kritik an Spielern geübt, die die Geste machten.

"Einer der inspirierendsten Athleten"

Einem Bericht des TV-Senders ESPN zufolge hielt Nike auch nach den Kontroversen an Kaepernick fest. "Wir glauben, dass Colin einer der inspirierendsten Athleten dieser Generation ist", wurde Nikes Vizepräsident Gino Fisanotti in dem Bericht zitiert.

ml/jj (rtr, AFP, Twitter)