Die Nike Inc. ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller und in dieser Branche globaler Marktführer. Der Name Nike stammt von der gleichnamigen griechischen Siegesgöttin ab.

Das Unternehmen wurde 1964 unter dem Namen "Blue Ribbon Sports" gegründet und 1971 in Nike umbenannt. Das Logo des Unternehmens, der so genannte "Swoosh" ist eines der bekanntesten Markenzeichen der Welt. Eine Design-Studentin entwarf es ursprünglich für 35 Dollar.