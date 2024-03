News kompakt: Sicherheitsrat für Waffenruhe im Gazastreifen

Fast sechs Monate nach Kriegsbeginn hat der Weltsicherheitsrat erstmals eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen gefordert. Zudem verlangt das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen die umgehende und bedingungslose Freilassung aller von der islamistischen Terrororganisation Hamas festgehaltenen Geiseln. Die Vetomacht USA enthielt sich bei der Abstimmung und ermöglichte damit die Annahme der Resolution. Die 14 übrigen Mitglieder des Gremiums stimmten dafür. Bemühungen um eine Forderung des UN-Sicherheitsrats nach einer Waffenruhe waren bislang vor allem am Widerstand der USA gescheitert.

Weitere Tatverdächtige des Terroranschlags in Russland in U-Haft

Nach dem tödlichen Terroranschlag auf die Besucher einer Konzerthalle bei Moskau hat die russische Justiz Untersuchungshaft gegen drei weitere Beteiligte verhängt. Das berichtet die Staatsagentur Tass. Damit befinden sich nun sieben Terrorverdächtige in Untersuchungshaft, unter ihnen die vier mutmaßlichen Todesschützen. Insgesamt waren nach dem Anschlag am vergangenen Freitag elf Verdächtige festgenommen worden. Bei dem Anschlag hatten vier Männer das Feuer auf die Besucher der Crocus City Hall eröffnet und anschließend die Konzerthalle in Brand gesetzt. Dabei starben mindestens 139 Menschen, mehr als 180 wurden verletzt.

Der Oppositionspolitiker Bassirou Diomaye Faye wird neuer Staatschef im Senegal Bild: Luc Gnago/REUTERS

Oppositionskandidat holt Wahlsieg im Senegal

Im Senegal ist der Oppositionskandidat Bassirou Diomaye Faye mit einer überraschend klaren Mehrheit zum Präsidenten gewählt worden. Regierungskandidat und Ex-Premierminister Amadou Ba gratulierte Faye zum Sieg, noch bevor die offiziellen vorläufigen Ergebnisse der Wahl vom Sonntag veröffentlicht worden waren. Vor der Wahl um die Nachfolge des seit 2012 regierenden Macky Sall hatte es eine wochenlange politische Krise gegeben. Sall hatte die für den 25. Februar angesetzte Präsidentenwahl Anfang Februar überraschend abgesagt. Nach Protesten mit vier Toten und wochenlangem Tauziehen zwischen den Institutionen fand die Abstimmung schließlich mit rund einem Monat Verspätung statt.

Wichtige Entscheidung im Fall von Wikileaks-Gründer Assange

Im Fall Julian Assange will die britische Justiz an diesem Dienstag darüber entscheiden, ob der Wikileaks-Gründer erneut Berufung gegen seine Auslieferung in die USA einlegen kann. Sollten die zuständigen Richter in London entscheiden, dass Assanges Rechtsmittel in Großbritannien ausgeschöpft sind, befürchten seine Angehörigen eine schnelle Auslieferung an die USA. Dort wirdAssange beschuldigt, von 2010 an rund 700.000 vertrauliche Dokumente über militärische und diplomatische Aktivitäten der USA veröffentlicht zu haben. Sie enthielten auch brisante Informationen vor allem über die Kriege im Irak und in Afghanistan, unter anderem über die Tötung von Zivilisten und die Misshandlung von Gefangenen.

Nach der Pannenserie beim US-Flugzeugkonzern Boeing gibt Dave Calhoun seinen Chefposten zum Jahresende ab Bild: John Froschauer/AP/picture alliance

Boeing-Chef Calhoun tritt zum Jahresende ab

Nach einer Serie von Sicherheitsmängeln in der Flugzeugproduktion steht Boeing vor einem Chefwechsel: Konzernchef Dave Calhoun gebe den Posten Ende des Jahres ab, teilte der US-Konkurrent des europäischen Flugzeugherstellers Airbus mit. Auch Verwaltungsratschef Larry Kellner und der Chef der Verkehrsflugzeugsparte, Stan Deal, gehen. Zuletzt hatten mehrere technische Pannen bei Boeing-Maschinen für Verunsicherung gesorgt. Anfang des Jahres etwa war bei einer Boeing 737 MAX 9 der Alaska Airlines während des Fluges ein Teil der Kabinenwand herausgebrochen, der Jet musste notlanden. Anfang März fiel bei einer Boeing 777 der United Airlines kurz nach dem Abflug in San Francisco ein Reifen ab.

Fritz Wepper war einer der bekanntesten und beliebtesten deutschen Schauspieler Bild: Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance

Schauspieler Fritz Wepper gestorben

Fritz Wepper, einer der bekanntesten deutschen Schauspieler, ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Der gebürtige Münchner war einem breiten Publikum vor allem durch seine Rollen in den Fernsehserien "Derrick" und "Um Himmels Willen" bekannt. Ersten internationalen Ruhm erlangte Wepper mit seiner Rolle als junger Wehrmachtssoldat in Bernhard Wickis Antikriegsfilm "Die Brücke". Eine Nebenrolle an der Seite von Liza Minnelli im Musicalfilm "Cabaret" brachte ihm 1972 weiteren internationalen Erfolg.

sti/pg/se (afp, dpa, rtr)

Dieser Nachrichtenüberblick wurde um 9.20 Uhr (MEZ) erstellt und wird nicht weiter aktualisiert.