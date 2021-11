Julian Assange ist ein australischer politischer Aktivist. Er ist zugleich ehemaliger Computer-Hacker, Programmierer und Sprecher der Enthüllungsplattform WikiLeaks.

Sieben Jahre lang, von Juni 2012 bis April 2019 hielt sich Assange in der ecuadorianischen Botschaft in London auf. Er hatte sich dorthin geflüchtet, um einer Auslieferung an Schweden zu entgehen. Dort wollen Behörden ihn zu Vorwürfen sexueller Vergehen befragen. Außerdem droht dem Whistleblower möglicherweise eine lebenslange Haft in den USA. Am 11. April 2019 wurde er von der britischen Polizei festgenommen.