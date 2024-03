Weitere Boeing-Maschine verliert im Flug ein Rumpfteil

16.03.2024 16. März 2024

Ein Flugzeug der US-amerikanischen Gesellschaft United Airlines ist mit einem großen Loch in der Außenverkleidung gelandet. Der Schaden an der Boeing 737-800 wurde erst am Boden im US-Bundesstaat Oregon entdeckt.