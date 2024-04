News kompakt: Iran drohen neue US- und EU-Sanktionen

Nach der EU haben auch die USA neue Sanktionen gegen den Iran wegen seines Luftangriffs auf Israel angekündigt. In Kroatien wählen die Bürger ein neues Parlament. Das Wichtigste in Kürze.

Nach dem Großangriff mit Raketen und Drohnen auf Israel am vergangenen Wochenende drohen dem Iran neue Sanktionen der USA und der EU. Die US-Regierung stellte neue Strafmaßnehmen für die nächsten Tage in Aussicht. Sie sollen sich gegen das iranische Raketen- und Drohnenprogramm, die Revolutionsgarden und das Verteidigungsministerium richten. Die EU arbeitet nach Angaben des Außenbeauftragten Josep Borrell an einer Verschärfung der bestehenden Sanktionen. Damit sollten die iranischen Waffenausfuhren getroffen werden, darunter die Belieferung Russlands mit Drohnen, sagte Borrell nach Beratungen der EU-Außenminister in Brüssel.

Scharfe Reaktionen auf iranischen Angriff auf Israel To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Außenministerin Baerbock ruft Israel und Iran zur Mäßigung auf

Außenministerin Annalena Baerbock hat den Iran und Israel vor ihrem überraschenden siebten Israel-Besuch aufgerufen, die Krise in Nahost nicht weiter zu befeuern. "Niemand darf jetzt weiteres Öl ins Feuer gießen", sagte Baerbock bei einem Treffen mit ihrem jordanischen Kollegen Aiman al-Safadi in Berlin. Das gelte vor allem für den Iran und seine Stellvertreter in der Region wie die Hisbollah im Libanon oder die Huthi-Miliz im Jemen. Israel habe gezeigt, dass es sich gegen massive Raketenangriffe verteidigen könne. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes in Berlin will Baerbock am Mittwoch in Israel Gespräche mit Regierungschef Benjamin Netanjahu, Außenminister Israel Katz sowie Oppositionsführer Benny Gantz führen, der ebenfalls dem israelischen Kriegskabinett angehört.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock Bild: Christophe Ena/dpa/AP/picture alliance

Scholz bittet Chinas Präsident Xi um Einsatz für Kriegsende bei Putin

China ist laut Bundeskanzler Olaf Scholz bereit, sich an Friedensbemühungen im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beteiligen. Scholz sagte nach einem Treffen mit Präsident Xi Jinping, beide Länder könnten sich vorstellen, sich über die mögliche Ausrichtung einer hochrangigen Friedenskonferenz in der Schweiz und zukünftiger internationaler Friedenskonferenzen "intensiv und positiv abzustimmen". Er habe Xi gebeten, auf Russland einzuwirken, damit Präsident Wladimir Putin "seinen irrsinnigen Feldzug endlich abbricht, seine Truppen zurückzieht und diesen furchtbaren Krieg beendet". "Chinas Wort hat Gewicht in Russland", erklärte Scholz.

Chinas Präsident Xi Jinping (rechts) empfängt Bundeskanzler Olaf Scholz Bild: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Richtungweisende Parlamentswahl in Kroatien

In Kroatien hat die Parlamentswahl begonnen. 3,7 Millionen Wahlberechtigte können 151 Sitze im Parlament neu vergeben. In Umfragen liegt die konservative Partei HDZ von Ministerpräsident Andrej Plenkovic mit rund 30 Prozent vorne. Plenkovic könnte sich damit eine dritte Amtszeit sichern. 20 Prozent werden der Sozialdemokratischen Partei SDP des linkspopulistischen Präsidenten Zoran Milanovic vorhergesagt, der noch bis Januar amtiert. Seine überraschende Ankündigung, erneut Regierungschef werden zu wollen, hatte den Wahlkampf seit März besonders spannend gemacht. Die Opposition wirft Plenkovic weit verbreitete Korruption, hohe Arbeitslosigkeit und die höchste Inflationsrate in der EU vor.

Ein Wahlberechtigter gibt in einem Wahllokal in Kroatien seine Stimme ab Bild: Mehmed Smajić/DW

24-stündiger Generalstreik in Griechenland angelaufen

In Griechenland hat der Gewerkschafts-Dachverband GSEE zu einem 24-stündigen Generalstreik aufgerufen. Unter anderem bleiben in Athen die U-Bahnen, Busse und Straßenbahnen in den Depots. Die meisten Zugverbindungen wurden gestrichen, auch die Fähren sind betroffen. Ärzte und Lehrer wollen ebenfalls die Arbeit niederlegen. Zudem erscheinen keine Tageszeitungen, da bereits am Dienstag die Journalisten die Arbeit niedergelegt haben. Im Radio und Fernsehen entfallen die Nachrichtensendungen. Mit dem Ausstand protestieren die Beschäftigten gegen die hohe Inflation und die steigenden Lebenshaltungskosten. Viele Berufsgruppen fordern deshalb höhere Gehälter.

Wegen des Streiks steht auch die U-Bahn in Athen still Bild: Sofia Kleftaki/DW

Chemnitz bekommt das erste NSU-Dokumentationszentrum Deutschlands

Mehr als zehn Jahre nach der Enttarnung der rechtsextremistischen Terrorzelle "Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU) entsteht in der sächsischen Stadt Chemnitz ein Dokumentationszentrum. Es soll an die rassistische Mordserie des NSU erinnern. Das Terrornetzwerk tötete neun Menschen mit Migrationsgeschichte sowie eine deutsche Polizistin. Jahrelang hatten die Täter im Untergrund gelebt, bevor sie 2011 aufflogen. Das Zentrum in Chemnitz soll als Pilotprojekt 2025 eröffnet werden. Geplant sind neben einer Ausstellung auch Bildungs-, Begegnungs- und Beratungsangebote sowie Forschungsarbeiten.

kle/mak (dpa, rtr, afp, epd)

Dieser Nachrichtenüberblick wurde um 9.00 Uhr (MESZ) erstellt und wird nicht weiter aktualisiert.