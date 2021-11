Der Nationalsozialistische Untergrund (NSU) ist eine rechtsextreme terroristische Vereinigung in Deutschland. Nach bisherigen Erkenntnissen gehörten ihm Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe an.

Dem NSU werden mehrere Anschläge zur Last gelegt, darunter eine Mordserie an Kleinunternehmern mit Migrationshintergrund, das Nagelbomben-Attentat in Köln im Jahr 2004 und der Polizistenmord von Heilbronn im Jahr 2007.