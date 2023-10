Urteil nach Brandanschlag auf Asylbewerberheim vor 32 Jahren

Samuel Kofi Yeboah aus Ghana wurde am 19.09.1991 in Saarlouis im Westen Deutschlands getötet, Überlebende wurden traumatisiert. Jetzt wird das Urteil gegen einen Ex-Neonazi-Skinhead erwartet.

Neuneinhalb Jahre Haft für einen rassistischen Mörder oder viereinhalb Jahre für einen Mitläufer, der bei gewaltbereiten Neonazi-Skinheads eine Ersatzfamilie suchte? So weit lagen die Plädoyers von Anklage und Verteidigung Ende September nach gut elf Monaten Prozess vor dem Oberlandesgericht (OLG) Koblenz um einen Brandanschlag vor 32 Jahren auseinander. Ein Prozess, in dem es auch um die Welle ausländerfeindlicher Anschläge Anfang der 1990er Jahre in Deutschland ging, die Vernetzung von Rechtsextremisten im In- und Ausland sowie um Versäumnisse von Polizei und Politik. Ein Prozess, der ein Signal sein könnte für Betroffene rechter Gewalt und Täter.

Die Vertreter der Bundesanwaltschaft sahen durch die Beweisaufnahme die Anklage gegen Peter S. (52) wegen Mordes an Samuel Kofi Yeboah aus Ghana, versuchtem Mord in 20 Fällen und schwerer Brandstiftung aus nationalsozialistischer und rassistischer Überzeugung bestätigt. Die Verteidigung hat das verneint. Die Entscheidung der Richter soll am 9. Oktober verkündet werden.

Der Brandanschlag auf das Asylbewerberheim in Saarlouis hat die meisten Bewohner im Schlaf überrascht Bild: Landespolizeipräsidium Saarland

Der Angeklagte war Teil der rechten Neonazi-Skinhead-Szene in Saarlouis, einer 35.000-Einwohner-Stadt im Saarland ganz im Westen Deutschlands. Er soll sich laut Anklage am 19.09.1991 nachts in ein Asylbewerberheim geschlichen, Benzin auf die Holztreppe gegossen und gegen 3.30 Uhr entzündet haben. Dort lebten geflüchtete Menschen aus Ghana, Nigeria, der Elfenbeinküste, Mauretanien, dem Sudan und dem ehemaligen Jugoslawien.

Dank an eine mutige Zeugin

"Das Tatmotiv war Ausländerhass", sagte Oberstaatsanwalt Malte Merz. Die Anklage stützte sich auf Vernehmungen von Mitgliedern der Neonazi-Szene, das Verhalten von Peter S. nach der Tat und die Aussage der Hauptbelastungszeugin, die 2019 neue Ermittlungen ausgelöst hatte.

Staatsanwältin Sophie Gößl und Oberstaatsanwalt Malte Merz vertraten im Prozess die Bundesanwaltschaft Bild: Thomas Frey/dpa/picture alliance

Der Angeklagte soll der Zeugin 2007 bei einem Grillabend über den Brandanschlag gesagt haben: "Das war ich und sie haben mich nie erwischt." Als sie erfuhr, dass jemand getötet wurde, meldete sie das der Polizei - trotz Angst vor Rache. Acht Überlebende der Brandnacht hatten sich dem Prozess als Nebenkläger angeschlossen. Ihre Anwälte bedankten sich für ihre mutige Aussage, ebenso wie für die Arbeit der Ermittler und der Anklagebehörde seit 2019.

Jugendstrafrecht wegen Unreife

"Wir haben mit Blick auf die Schwere der Mordtat eine empfindliche Freiheitsstrafe zum gerechten Sühneausgleich gefordert", sagte Oberstaatsanwalt Malte Merz. Neuneinhalb Jahre liegen nah an der Höchststrafe von zehn Jahren im Jugendstrafrecht.

Seine Anwendung hatten die Vertreterin des Jugendamts und eine Gutachterin wegen der Unreife von Peter S. zur Tatzeit empfohlen. Mit 20 Jahren galt er als Heranwachsender.

Verteidigung: Mitläufer ohne rassistisches Motiv

Die Verteidiger forderten mit viereinhalb Jahren eine deutlich niedrigere Freiheitsstrafe - wegen Beihilfe. Sein Mandant habe die Tat nicht selbst begangen und 1991 nicht aus rassistischen Motiven gehandelt, argumentierte Rechtsanwalt Guido Britz. Zum Tatzeitpunkt sei S. neu in der Neonazi-Skinhead-Szene gewesen, ein Mitläufer, der dazu gehören wollte und einen Familienersatz suchte. Er bedaure das Geschehene zutiefst.

Bei Durchsuchungen vor seiner Festnahme wurden bei ihm menschenverachtende Chat-Bilder gefunden und ein Foto, das ihn in SS-Uniform mit Hakenkreuzbinde zeigt.

16.11.2022: Strafverteidiger Guido Britz (Mi.) mit seinem Mandanten Peter. S. am ersten Prozesstag vor dem Oberlandesgericht Koblenz Bild: Thomas Frey/dpa/picture alliance

Nach anfänglichem Leugnen im Prozess hatte der Angeklagte durch seinen Verteidiger erklären lassen, er sei beim Brandanschlag auf das Asylbewerberheim dabei gewesen. Das Benzin ausgegossen und angezündet habe aber Heiko Sch. aus der Skinhead-Szene. Peter S. beantwortete keine Fragen. Die Anklage wertete die Erklärung als Schutzbehauptung.

Heiko Sch. wies die Anschuldigung als Lüge zurück. Gegen ihn und den damaligen Anführer der Saarlouiser Skinheadszene Peter St. ermittelt mittlerweile die Bundesanwaltschaft. Peter St. ist in Untersuchungshaft , Heiko Sch. ist frei. Am Abend vor der Tat hatten die drei Männer in einer Gaststätte Alkohol getrunken und über die rassistisch motivierten Angriffe auf Ausländer in Ostdeutschland gesprochen.

Zwei Tage vor dem Brandanschlag in Saarlouis hatten in Hoyerswerda Angriffe begonnen, Brandsätze wurden geworfen. Nach Aussage von Heiko Sch. soll der dominante Szeneführer St. gesagt haben: "Hier müsste auch mal sowas passieren". Peter S. und Peter St., die als enge Freunde gelten, haben das bestritten.

Verhöhnung des Ermordeten

In ihren Plädoyers erinnerten die Vertreter der Anklage und Nebenklage an die Brandnacht und den Ermordeten: Samuel Kofi Yeboah (27) kämpft in der Nacht zum 19.09.1991 im Dachgeschoss des brennenden Asylbewerberheim in Saarlouis um sein Leben. "Ich sterbe, ich sterbe" - Mitbewohner, die sich über Fenster, Balkone oder Feuerleitern retten konnten, hören seine verzweifelten Hilfeschreie aus dem Dachgeschoss, die langsam verstummen.

Samuel Kofi Yeboah aus Ghana wurde als sehr freundlich und hilfsbereit beschrieben. Er boxte, spielte Fußball und hatte viele deutsche Freunde Bild: Andreas Engel

Als der 27-Jährige von der Feuerwehr herausgetragen wird, ist sein ganzer Körper verbrannt. Einer der Mitbewohner berührt ihn, da bricht ein Finger ab. Samuel Yeboah stirbt qualvoll im Krankenhaus. Zwei Mitbewohner haben sich Knochenbrüche zugezogen, andere leiden unter Rauchvergiftungen.

Im Prozess zeigte sich, dass man den Toten in der Skinheadszene verhöhnte: Er sei in die falsche Richtung gelaufen. Man verglich den Ermordeten mit einem verkohlten Würstchen. Der Angeklagte Peter S. habe "hämisch gegrinst", wenn über den Anschlag gesprochen wurde, berichteten Zeugen.

Fragen der Überlebenden

"Dieser Mann wollte uns alle ermorden und hat unseren Freund Samuel Kofi Yeboah getötet", das sagte Abdul S. (Name geändert) , einer der Überlebenden und Nebenkläger im Prozess am OLG Koblenz. Die Überlebenden lässt die Nacht, in der man sie im Schlaf angegriffen hat, nicht mehr los. Feuer oder das Geräusch von brennendem Holz können einige bis heute nicht ertragen. "Wenn geschrien wird, verliere ich die Kontrolle", hat ein Mandant von Nebenklage-Vertreter Björn Elberling ausgesagt. Ein Familienvater wacht nachts weinend auf.

Das Asylbewerberheim in der Saarlouiser Straße 53 in Saarlouis: Samuel Kofi Yeboah wurde im Dachgeschoss von den Flammen eingeschlossen Bild: Landespolizeipräsidium Saarland

Wer hat ihnen das angetan und warum? Mit diesen Fragen waren sie jahrzehntelang allein. Nach dem Anschlag hatte die Polizei nur kurz gegen die rechte Szene ermittelt, Alibis wurden nicht überprüft, in den Akten steht das rassistische N-Wort. Die saarländische Ministerpräsidentin hat sich im Juni bei den Betroffenen für Fehler entschuldigt. Die Stadt Saarlouis spricht erst seit kurzem von einer rassistischen Tat.

"Zu der allerersten Gedenkveranstaltung der Stadt Saarlouis nach 32 Jahren am 19. September 2023 wurde keiner der Überlebenden eingeladen", kritisieren der Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemischer Gewalt (VBRG) und der Saarländische Flüchtlingsrat. Diese Missachtung der Überlebenden zeige massive Defizite in der Auseinandersetzung mit Rassismus und Rechtsterrorismus im Saarland.

Sieben Überlebende konnten nicht mehr ausfindig gemacht werden, 13 haben ausgesagt. Nach dem Brandanschlag bekamen sie keine Hilfe der Behörden, stattdessen erhielten einzelne Abschiebebescheide. Einige erlebten in der nächsten Asylunterkunft in Saarlouis erneut rechte Angriffe und einen Brandanschlag. Es folgten zahlreiche weitere im Saarland.

Sie sprachen von Anfang an von einem rassistischen Anschlag: Die Antifa Saar, die Aktion 3. Welt Saar und der saarländische Flüchtlingsrat hielten die Erinnerung an Samuel Yeboah und den Brandanschlag über mehr als 30 Jahre wach Bild: BeckerBredel/IMAGO

Zeugen aus der Neonazi-Szene

Mord verjährt nicht in Deutschland, aber die Aufklärung nach mehr als 30 Jahren ist aufwendig. Beweisstücke vom Tatort wie den Benzinkanister gibt es nicht mehr. Seit Mitte November hat der Staatsschutzsenat am Oberlandesgericht Koblenz verhandelt mit vielen tausend Aktenseiten und 94 Zeugenvernehmungen.

"Es ist lange her" - viele Zeugen aus der damaligen Neonazi-Szene beriefen sich auf Erinnerungslücken. Einer beschwerte sich, er habe nicht damit gerechnet, dass ihn seine Vergangenheit in der rechten Szene noch einmal einhole.

Der Staatsschutzsenat beim Oberlandesgericht Koblenz hat zahlreiche Zeugen vernommen und immer wieder vor Falschaussagen gewarnt Bild: Thomas Frey/dpa/picture alliance

Die Richter ermahnten Zeugen mehrfach, die Wahrheit zu sagen, als eklatante Widersprüche zu anderen Aussagen auffielen. Keiner muss sich selbst oder enge Angehörige belasten, doch jeder muss vor Gericht die Wahrheit sagen. Gegen zwei Zeugen wird wegen uneidlicher Falschaussage ermittelt, das hat die Staatsanwaltschaft Koblenz der DW bestätigt.

Rechte Szene: gewaltbereit und gut vernetzt

Mehrere Zeugen aus der Neonazi-Szene sagten aus, Angriffe auf Ausländer habe man damals "gefeiert". Nebenklagevertreterin Kristin Pietrzyk fragte eine Zeugin nach der Reaktion auf andere Brandanschläge wie in Mölln oder Solingen: "Hat schon wieder gebrannt, klasse." "Auch wenn Menschen gestorben sind?" "Ja." "Auch der Angeklagte?" "Ja, der hat das für gut befunden, hat nicht gesagt, tut mir leid." "Auch nicht, wenn Kinder verbrannt sind?" "Ne."

Beim Brandanschlag in Solingen am 29.5.1993 verbrannten im Haus der türkischen Familie Genc fünf Menschen, darunter drei Kinder Bild: Tillmann Pressephotos/imago images

Wie gewaltbereit die Szene war, zeigte schon 1986 der Artikel "Terror der Skins" im Magazin Stern. Zum brutalen Mord an einem jungen Türken in Hamburg sagte ein Skinhead aus Saarlouis: "Die Skins, die das gemacht haben, haben das einzige Mal in ihrem Leben das Richtige gemacht." Er nannte sich Mengele - wie der SS-Arzt im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau.

Die rechtsextreme Szene war im In- und Ausland vernetzt über Flugblätter, Telefonate, Konzerte und Aufmärsche. Es gibt Fotos von Peter S. und anderen bei einem Gedenkmarsch für den Hitler-Stellvertreter Rudolf Heß in Worms 1996. Dort waren auch Mitglieder und Unterstützer des späteren rechtsterroristischen NSU ("Nationalsozialistischer Untergrund") aus Thüringen. Ein Zeuge, der als Sozialarbeiter mit den Skinheads in Saarlouis gearbeitet hatte, berichtete von Drohungen. Jahre später habe er erfahren, dass er auf einer "Feindesliste" des NSU stand.

Der rechtsterroristische NSU ermordete zehn Menschen und verübte mehrere Sprengstoffanschläge

Zehn Tage nach dem Brandanschlag gab es im Saarland im Wald ein Konzert mit der neonazistischen Band Screwdriver aus Großbritannien. Dort soll auch ein Sprecher des Ku-Klux-Klan aus den USA aufgetreten sein. Szene-Mitglieder engagierten sich in Organisationen, die teilweise später verboten wurden. Eine Zeugin wollte in die "Hatebar" der neonazistischen Hammerskins. Im September wurden die Hammerskins in Deutschland verboten.

Signal für Betroffene rechter Gewalt und Täter

Die Aufklärung des Brandanschlags in Saarlouis sei ein Signal an alle Opfer und Betroffenen der Anschläge in den 1990er Jahren, sagte Oberstaatsanwalt Malte Merz. Rechtsanwalt Björn Elberling, der vier der acht Nebenkläger vertreten hat, ergänzte, es sei auch ein Zeichen an die Täter, dass sie sich nicht sicher fühlen könnten. Auf die Verschwiegenheit der Szene könnten sie sich nicht verlassen.

Nebenklage-Vertreter Alexander Hoffmann sagte zum Angeklagten, er spiele bei den ehemaligen Kameraden keine Rolle mehr. Er könne selbst etwas sagen. Der sonst sehr kontrolliert wirkende Peter S. drehte sich mit gerötetem Gesicht nach hinten um und griff nach seinem Wasser. Auf die Abschlussfrage des Richters antwortete er später: "Ich verzichte auf das letzte Wort."

"Der Anschlag und dass wir drei Jahrzehnte vom Staat im Stich gelassen wurden, hat unser Leben beschädigt", sagte der Überlebende und Nebenkläger Abdul S.: "Jetzt hoffen wir, dass das Gericht den Angeklagten verurteilt und auch alle Mittäter noch zur Verantwortung gezogen werden."