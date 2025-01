Blutbad in New Orleans: Viele Tote bei "Akt des Terrorismus"

In einem beliebten Ausgehviertel der US-Südstaatenmetropole feiern Menschen den Start des neuen Jahres. Plötzlich steuert ein Mann sein Fahrzeug absichtlich in die Menge.

Das neue Jahr hat in New Orleans im US-Bundesstaat Louisiana mit einer extremen Gewalttat begonnen: Nur wenige Stunden nach Mitternacht (Ortszeit) raste ein Mann mit seinem Pick-up-Truck durch feiernde Passanten und schoss aus seinem Fahrzeug. Dabei seien mindestens zehn Menschen getötet worden, teilte die Stadtverwaltung mit. Mehr als 30 Personen wurden demnach verletzt.

Die US-Bundespolizei FBI stufte den Vorfall als "Akt des Terrorismus" ein. Man habe entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Die Bürgermeisterin von New Orleans, LaToya Cantrell, nannte den Vorfall einen "Terroranschlag".

Die Tat ereignete sich an der Ecke der beiden Hauptstraßen des Ausgehviertels French Quarter - Canal Street und Bourbon Street. Das Viertel ist für seine Bars, Restaurants und Jazzclubs bekannt, es ist auch ein beliebtes Touristenziel.

"Sehr absichtliches Verhalten"

Der Fahrer habe versucht "so viele Menschen zu überfahren wie möglich", sagte New Orleans' Polizeichefin Anne Kirkpatrick in einer Pressekonferenz. Es habe sich um ein "sehr absichtliches Verhalten" gehandelt. "Er war wild entschlossen, ein solches Blutbad anzurichten", so Kirkpatrick.

Gab eine Pressekonferenz: Anne Kirkpatrick Bild: Gerald Herbert/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

Nach der Tat lieferte sich der Angreifer nach FBI-Angaben einen Schusswechsel mit Polizisten. Mittlerweile sei der Mann gestorben, hieß es. Über seine Motive und seine Identität wurde bisher nichts bekannt. Am Ort des Geschehens wurde auch ein mutmaßlicher Sprengsatz gefunden.

Louisianas Gouverneur Jeff Landry sprach von einer "fürchterlichen Gewalttat". US-Präsident Joe Biden telefonierte mit Bürgermeisterin Cantrell und sicherte ihr die "uneingeschränkte Unterstützung" der Bundesbehörden zu.

wa/haz/MM (dpa, afp, rtr)