Gegen 3.15 Uhr Ortszeit ist der Fahrer eines weißen Pickups während der Silvesterfeierlichkeiten in New Orleans in eine Menschenmenge gefahren. Dabei wurden mindestens zehn Menschen getötet. 30 Verletzte wurden nach Angaben der städtischen Abteilung für Notfallseelsorge in New Orleans in mindestens fünf verschiedene Krankenhäuser gebracht.