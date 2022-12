Netflix-Doku: Neuer Wirbel um Prinz Harry und Herzogin Meghan

Schon nach dem ersten Trailer war klar: Prinz Harry und Herzogin Meghan wollen in der Dokumentation des Streaming-Dienstes Netflix die ganz großen Gefühle auspacken. Mit sentimentaler Musik unterlegt, erzählt das Paar, warum es diese Doku-Serie machen wollte.

Harry zeigt sich als fürsorglicher Familienvater: "Niemand sieht, was hinter verschlossenen Türen passiert", sagt der 38-Jährige in die Kamera. Immer wieder werden Bilder von Meghan eingeblendet, die zeigen, wie sie sich Tränen aus dem Gesicht wischt oder den Kopf in die Hände wirft. Harry sagt: "Ich musste alles tun, um meine Familie zu beschützen."

Noch mehr Dramatik im zweiten Trailer: Schnelle Schnitte, Paparazzi, die hinter Meghan herjagen, Verzweiflung und weitere Tränen sowie Vergleiche mit Prinzessin Diana, die 1997 von Paparazzi in den Tod getrieben wurde.

Intimer Moment oder perfekte Inszenierung? Meghan und Harry vor der Kamera

Ihre Sicht auf die Dinge

Mit diesen Andeutungen spielt das Paar auf seinen dramatischen Abgang aus dem britischen Königshaus und die Erfahrungen an, die zu dieser Entscheidung geführt haben. "Wenn so viel auf dem Spiel steht - ist es nicht sinnvoller, unsere Geschichte von uns selbst zu hören?”, fragt Meghan.

Anfang 2021 hatten Meghan und Harry in einem aufsehenerregenden Fernsehinterview mit US-Talkmasterin Oprah Winfrey kein Blatt vor den Mund genommen und dem Palast Rassismus und seelische Grausamkeit vorgeworfen. In ihrer sechsteiligen Dokuserie werden die beiden, glaubt man den Trailern, noch einen draufsetzen.

Die Serie sorgt vor ihrem Start am 8. Dezember für Aufregung. Im britischen Königshaus gibt man sich nach außen hin gelassen - es heißt, König Charles und seine Gemahlin seien "ermüdet" angesichts der nicht endenden Klagen des Paares über ihre Behandlung durch die royale Familie. Mit Sorgenfalten wird diese aber auf den Serienstart schauen, denn Harry will offenbar mit seinem Elternhaus abrechnen. So spricht er im Trailer von einem "schmutzigen Spiel" und fügt hinzu: "Der Schmerz und das Leid der Frauen, die in diese Institution einheiraten, ist Wahnsinn!" Ein Palastmitarbeiter hat allerdings Gerüchten, nach denen es bereits Krisengespräche zwischen Buckingham Palace und dem Paar gegeben habe, widersprochen.

Falsche Paparazzi-Szenen

Während der Palast also vergleichsweise zurückhaltend reagiert, sind einige Journalisten tatsächlich stinksauer. Eine der Szenen aus dem zweiten Trailer ist so geschnitten, dass der Eindruck entsteht, eine Meute Fotografen würde eine verzweifelte Meghan bedrängen. Es stellte sich aber heraus, dass die Fotografen in der Szene auf einer Harry-Potter-Filmpremiere waren und Bilder der Schauspieler schießen wollten. Dies bestätigte nun auch ein Reporter des deutschen TV-Senders RTL, der sich in der fraglichen Szene entdeckt hat. Damals war kein Royal anwesend - und Harry und Meghan kannten einander noch gar nicht.

Viel Kritik erntet das Paar, das seit der Veröffentlichung des ersten Trailers vor allem in der britischen Boulevardpresse so präsent wie lange nicht mehr ist, auch dafür, dass es doch eigentlich aus der Öffentlichkeit verschwinden wollte, nun aber für großes Aufsehen sorgt. Der "Daily Star" schreibt: "Öffentlichkeitsscheues Paar teilt intimste Momente mit acht Milliarden Menschen".

Harry und Meghan bei einem besuch in Düsseldorf 2021

"Kriegserklärung" und "Sabotage"

Die "Daily Mail" spricht von "Kriegserklärungen an das britische Königshaus", der "Daily Express" fragt: "Harry, hasst du deine Familie wirklich so sehr?", die "Sun" schreibt von einem "Angriff", der Prinz William und Prinzessin Kate "sabotiere", die gerade in den USA sind, um dort einen Klimaschutzpreis zu verleihen. Dies sei nicht das erste Mal, dass Harry und Meghan dem englischen Kronprinzenpaar die Show stehen: Vor drei Jahren waren William und Kate in Pakistan unterwegs gewesen, als Meghan den Tränen nah im britischen Fernsehen über ihren "Kampf" hinter den Londoner Palastmauern berichtete.

Die Kommentare bei YouTube unter den Trailern sprechen Bände: Enttäuschte Userinnen und User machen von dem Kommentar-Meme Gebrauch, mit dem YouTube-Videos besonders hämisch und sarkastisch kommentiert werden.

Die ersten drei Teile werden ab dem 8. Dezember gestreamt, die folgenden Episoden eine Woche später. Und dann dauet es nicht mehr lange bis zum wahrscheinlichen nächsten Eklat: Harry bereitet sich zurzeit auf die Veröffentlichung seiner Autobiografie im Januar vor.

pr/sw/ka (afp, dpa)

Dieser Artikel wurde am 06.12.2022 aktualisiert.