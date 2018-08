NAFTA-Nachfolger mit neuem Namen

Trumps Handelspoker: Chronik einer Eskalation

Strafzölle auf Stahl- und Aluminium-Importe

Umgeben von US-Stahlarbeitern setzt Trump mit seiner Unterschrift am 8. März 2018 das erste Ausrufezeichen im bislang nur mit Worten geführten Handelskonflikt: Live aus dem Oval Office in alle Welt übertragen belegt der US-Präsident Stahl- und Aluminiumimporte in die USA mit Strafzöllen. China ist am stärksten betroffen - die EU und andere Handelspartner erhalten noch einen Aufschub.