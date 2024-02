Andreas Becker

Er sieht seine Arbeit als Herausforderung, das Abstrakte mit dem Konkreten in Beziehung zu setzen. Das Abstrakte können Studien oder Tagungen sein wie die von IWF, Weltbank, EZB oder WEF. Das Konkrete sind die Geschichten von Menschen, die in einer globalisierten Wirtschaftswelt zurechtkommen müssen, seien es Maschinenbauer in Deutschland, Baumwollfarmer in Benin oder Reisbauern in Indien.

Studiert hat Andreas Journalistik, Amerikanistik und Volkswirtschaftslehre in Dortmund und Bordeaux.