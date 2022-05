Meisterjubel bei Manchester City und AC Mailand

In einem dramatischen Saisonfinale hat sich Manchester City erneut den Titel in der englischen Premier League gesichert. Der FC Liverpool beendete die Saison knapp geschlagen als Zweiter. Zwar gewann die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp ihr letztes Spiel gegen die Wolverhampton Wanderers mit 3:1 (1:1). Doch durch das gleichzeitige 3:2 (0:1) nach 0:2-Rückstand von City zu dem der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan zwei Treffer beisteuerte, behauptete der Titelverteidiger seine Tabellenführung. Für Manchester ist es die achte Meisterschaft.

Beide Meisterschaftsanwärter lagen zunächst zurück. In Liverpool traf als Pedro Neto für die Wolves (3. Minute). Die Reds drehten das Spiel anschließend durch Tore von Sadio Mané (24.), Mohammed Salah (84.) und Andy Robertson (89.). Lange Zeit herrrschte Hoffnung bei den Fans an der Anfield Road, dass es zur Meisterschaft reichen könnte, weil City Probleme hatte. Matthew Cash (37.) der Ex-Liverpooler Philippe Coutinho (69.) trafen für Aston Villa, das von der Liverpool-Ikone Steven Gerrard trainiert wird. Dann aber trafen der eingewechselte Gündogan (76. und 81.) und Rodri (78.).

Für Klopp und Liverpool ist damit die historische Chance dahin, vier Titel in einer Saison zu holen. Nach League Cup und FA Cup könnte der LFC aber am kommenden Samstag noch die Champions League gewinnen. In Paris heißt der Gegner dann Real Madrid.

Milan feiert den Scudetto

Wenige Stunden nach der Meisterschaft für Manchester City fiel auch in Italiens Serie A die Entscheidung: Nach elf Jahren sicherte sich dort Traditionsverein AC Mailand wieder den Meistertitel. Ein souveränes 3:0 (3:0) am letzten Spieltag bei US Sassuolo genügte, um den Lokalrivalen und Verfolger Inter Mailand auf Distanz zu halten. Olivier Giroud erzielte einen Doppelpack (17./32.), das dritte Tor schoss Franck Kessie (36.).

Endlich wieder Meister! Die Milan-Fans und die Spieler des AC bejubeln den Sieg in Sassuolo

Ein Kopfballtreffer des eingewechselten Zlatan Ibrahimovic in dessen womöglich letzten Profispiel wurde nach Videobeweis aberkannt. Ibrahimovic hatte auch 2011 schon im Milan-Kader gestanden, als die bislang letzte Meisterschaft gewonnen wurde. Danach war der siebenfache Landesmeisterpokal- und Champions-League-Sieger ins Mittelmaß abgerutscht und hatte drei Jahre lang sogar den Europapokal verpasst. Erst Coach Stefano Pioli brachte die Rot-Schwarzen zunächst wieder in die Champions League und nun an die Spitze in Italien.