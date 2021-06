Meinung: DFB-Team fehlt seit Langem der Mut

Fußball soll Spaß, Freude und Begeisterung vermitteln. Das war bei dieser EM gerade in den letzten Tagen häufig zu sehen. Etwa, wie sich die Schweizer gegen Frankreich zurückgekämpft haben. Oder die Kroaten gegen die Spanier, auch wenn sie am Ende verloren. Sogar bei der deutschen Mannschaft gab es Ansätze. Im Gruppenspiel gegen Portugal, als man glauben konnte, das Löw-Team habe seine Behäbigkeit endlich hinter sich gelassen - mit der sie schon bei der WM 2018 so grandios scheiterte. Und nun auch bei der EURO 2020.

Die DFB-Elf um Bundestrainer Joachim Löw hat in den vergangenen Jahren nicht mitbekommen, dass sich Ballbesitz-Fußball ohne stringente Offensive nicht mehr auszahlt. Selbst die Spanier, die lange als Vorbild für schönen und vor allem erfolgreichen Fußball galten, haben ihr Spiel umgestellt. Sie führen die Torschützenliste der EM mit elf Treffern nach vier Partien an. Die deutsche Mannschaft brachte es in vier Partien auf sechs Treffer, davon alleine vier gegen die Portugiesen.

Kein Selbstvertrauen

DW-Redakteur Jörg Strohschein hofft auf einen neuen Spielstil der DFB-Elf

Querpässe, Rückpässe und zaghafte Angriffe prägten zumeist die Bemühungen der deutschen Elf. Den Esprit, die Leidenschaft, die es braucht, um zu triumphieren - wie bei der WM 2014 in Brasilien - hat die deutsche Elf seitdem nie mehr gezeigt. Das Löw-Team arbeitete danach seine Spiele ab, zitterte sich gegen Ungarn in einer geradezu erschütternden Ängstlichkeit, die es in dieser Ausprägung wohl noch nie gab, gerade noch so ins Achtelfinale. Über sich hinausgewachsen ist kein deutscher Spieler bei dieser EM.

Wie wenig Selbstvertrauen die Offensivspieler im DFB-Trikot bei diesem Turnier hatten, zeigte sich nicht zuletzt im Spiel gegen England, als Thomas Müller alleine vor dem englischen Torhüter Jordan Pickford kurz vor Schluss nicht einmal das Tor traf.

Die Mutlosigkeit im K.o.-Spiel gegen die Engländer wurde hart bestraft. Wer in erster Linie keine Fehler machen will, dem fehlt das Gefühl für das nötige Risiko. Deshalb ist das Ausscheiden verdient. Es muss wieder eine Zeit der Mutigen beginnen.