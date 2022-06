2013: Der Sixpack ist geschnürt

Es ist nur ein Freundschaftsspiel, aber in Wembley geht es immer ums Prestige. Das 1:0, erzielt von England-Legionär Per Mertesacker (Bild), bringt den sechsten deutschen Sieg in Folge in der "Kathedrale des Fußballs". Und das, obwohl Bundestrainer Joachim Löw auf Stützen wie Manuel Neuer, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger oder Mesut Özil verzichtet.