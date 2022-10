Meinung: Borussia Dortmund wird Jude Bellingham nicht halten können

Nach knapp 53 Minuten zieht Jude Bellingham sein Trikot von der Brust, den Fans auf der Tribüne entgegen. Die Finger zeigen auf das BVB-Emblem. Seht her, ich bin einer von euch! Wenige Sekunden zuvor hatte der englische Nationalspieler sein zweites Tor in der Partie gegen den VfB Stuttgart erzielt. Wieder so ein Sahnestück: Den Ball am linken Strafraumeck gekonnt angenommen, die Zunge angespitzt, der feste Blick in Richtung Tor, wo die Kugel wenige Augenblicke später rechts unten einschlagen sollte. Es war Bellinghams zweiter Treffer beim 5:0-Heimerfolg seiner Dortmunder gegen den VfB Stuttgart.

Und nicht nur als Torschütze wusste der 19-Jährige zu gefallen: Bellingham gab den Vorbereiter, den Spielgestalter und, wenn es sein musste, auch mal den Abräumer vor der Abwehr. Kein Wunder, dass er inzwischen als wertvollster Spieler der gesamten Fußball-Bundesliga gilt, Marktwert 90 Millionen Euro laut transfermarkt.de. Und diese Summe scheint in Anbetracht der Leistungen und der Perspektiven des 17-maligen englischen Nationalspielers eher niedrig angesetzt.

Die Insel wartet

Noch hat sich das herausragende Talent von Jude Bellingham offenbar nicht auf der ganzen Fußballwelt herumgesprochen. Jüngst landete er bei der Wahl zum besten Nachwuchsspieler im Rahmen der Ballon-d'Or-Ehrung nur auf dem vierten Platz. Eine Platzierung, die selbst bei Bayern-Trainer Julian Nagelsmann nur Kopfschütteln hervorgerufen hat. In Bellinghams Heimat aber hat man den Mann aus Birmingham längst auf dem Zettel. Der FC Chelsea, der FC Liverpool und die beiden Klubs aus Manchester, City und United, sollen Interesse an einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers haben - allesamt nicht nur geographisch, sondern auch finanziell in einer ganz anderen Liga als der BVB.

Noch können sich die Schwarz-Gelber auf einen Vertrag bis Ende Juni 2025 berufen. Aber irgendwann werden sie ihren Topstar ziehen lassen müssen, wie schon Robert Lewandowski, Ousmane Dembele, Jadon Sancho, Erling Haaland und viele andere, die sie vom Talent zum Star geformt haben. Jedes Tor, jede Leistung wie die gegen Stuttgart, macht es unwahrscheinlicher, dass Jude Bellingham noch lange für den BVB auflaufen wird. Borussia Dortmund kann also nur den Augenblick genießen - und zusehen, wie sein Marktwert wächst.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Der 11. Spieltag der Fußball-Bundesliga

FSV Mainz 05 - 1. FC Köln 5:0 (3:0)

Tore: 1:0 Ingvartsen (11. Elfmeter), 2:0 Kohr (35.), 3:0 Stach (40.), 4:0 Martin (73.), 5:0 Onisiwo (83.)

Borussia Dortmund - VfB Stuttgart 5:0 (3:0)

Tore: 1:0, Bellingham (2.), 2:0 Süle (13.), 3:0 Reyna (44.), 4:0 Bellingham (53.), 5:0 Moukoko (72.)

Bayer Leverkusen - VfL Wolfsburg 2:2 (1:1)

Tore: 1:0 Diaby (17.), 1:1 Andrich (28., Eigentor), 1:2 Arnold (54., Foulelfmeter), 2:2 Frimpong (76.)

SC Freiburg - Werder Bremen 2:0 (0:0)

Tore: 1:0 Kübler (56.), 2:0 Grifo (80., Foulelfmeter)

Rote Karte: Friedl (Bremen) nach einer Notbremse (14.)

TSG Hoffenheim - Bayern München 0:2 (0:2)

Tore: 0:1 Musiala (17.), 0:2 Choupo-Moting (38.)

FC Augsburg - RB Leipzig 3:3 (1:0)

Tore: 1:0 Berisha (34., Foulelfmeter), 2:0 Demirovic (51.), 3:0 Vargas (64.), 3:1 Silva (73.), 3:2 Nkunku (89.), 3:3 Novoa (90.)

Gelb-Rote Karte: Iago (Augsburg) wegen unsportlichen Verhaltens (65.)



Bor. M´gladbach - Eintracht Frankfurt Anstoß: Samstag, 18.30 Uhr MESZ



VfL Bochum - 1. FC Union Berlin Anstoß: Sonntag, 15.30 Uhr MESZ

Hertha BSC - FC Schalke 04 Anstoß: Sonntag, 17.30 Uhr MESZ