Wechsel Jadon Sanchos vom BVB zu Manchester United perfekt

Jadon Sancho kehrt aus der Bundesliga in die Premier League zurück. Nach bestandenem Medizincheck bestätigten Borussia Dortmund und der Premier-League-Club Manchester United offiziell den Transfer des 21 Jahre alten Offensivspielers. Beide Klubs hatten sich bereits Anfang Juli grundsätzlich auf eine Ablöse von 85 Millionen Euro geeinigt.

Es handelt sich um den bisher höchsten Transfererlös für einen Bundesligisten in diesem Sommer. Dem Vernehmen nach muss der BVB jedoch 15 Prozent der Summe an Sanchos ehemaligen Verein Manchester City abführen. Der 21 Jahre alte englische Nationalspieler war 2017 für etwa 7,5 Millionen Euro von Manchester City nach Dortmund gewechselt und hatte eigentlich noch einen Vertrag bis Mitte 2023. Zuletzt hatte der Engländer mit seinem verschossenen Elfmeter im EM-Finale gegen Italien für Schlagzeilen gesorgt und war anschließend rassistisch angefeindet worden.

Nachfolger steht vor der Tür

"Es war Jadons ausdrücklicher Wunsch, zurück in sein Heimatland zu wechseln, er hat sich dabei jederzeit absolut korrekt verhalten", sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Sancho habe "in den vier Jahren bei uns eine tolle Entwicklung vollzogen". Das sieht auch der englische Profi selbst so: "Beim BVB konnte ich zu dem Spieler reifen, der ich heute bin. Der DFB-Pokalsieg in der vergangenen Saison war ein krönendes Ende meiner Zeit beim BVB."

Der Nachfolger Sanchos steht schon vor der Tür. Einen Teil der Ablöse werden die Dortmunder wohl für den Kauf des niederländischen Nationalspielers Donyell Malen von der PSV Eindhoven ausgeben. Dem Vernehmen nach werden für den 22-Jährigen knapp 30 Millionen Euro plus möglicher Bonuszahlungen fällig. Angeblich erhält Malen beim BVB einen Fünfjahresvertrag.

sn/ml (dpa, sid)