BVB: Bellingham wandelt auf schmalem Grat

Jude Bellingham hatte Redebedarf. Und zwar dauerhaften Redebedarf. Keine Aktion, keine Szene, in der der 19-Jährige nicht einen Grund fand, sich mit einem Gegenspieler, dem Schiedsrichter oder sogar mit sich selbst auszutauschen. Der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund hatte allerdings auch allen Grund dazu - schließlich war er im Champions-League-Spiel gegen den FC Sevilla gefühlt an jeder Ballaktion seiner Mannschaft beteiligt. Er schien daraus zusätzliche Kraft und Energie für sein Team zu ziehen. Am Ende trennte sich der BVB mit 1:1 (1:1) von Sevilla. Und Bellingham war selbstverständlich auch Torschütze (35.).

Es gibt nur äußerst wenige Spieler die es in so kurzer Zeit geschafft haben, zu einer Führungsfigur in einem solch großen und ambitionierten Verein zu werden, wie es Borussia Dortmund ist. Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi - das sind Spieler einer Kategorie, die in ihren jungen Jahren bereits großen Einfluss auf ihr jeweiliges Team genommen haben. Bellingham, der im Sommer 2020 aus England von Birmingham City nach Dortmund wechselte, ist auf einem guten Weg, sich einen ähnlichen Namen zu machen.

Die zwei Gesichter des Jude Belingham

Wettbewerbsübergreifend fünf Tore und zwei Vorlagen gelangen dem englischen Nationalspieler bis hierhin in dieser Saison. Und das aus dem Mittelfeld heraus, wo Bellingham regelmäßig viel Laufarbeit verrichtet. Gegen Sevilla leitete er seinen Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 sogar selbst ein, setzte beherzt nach und verwandelte.

Allerdings gibt es auch die andere Seite des Jude Bellingham. Denjenigen, der gerne einmal hadert mit seinen Mitspielern. Der auch schon einmal demonstrativ abwinkt, wenn der Ball nicht so gespielt wurde, wie er es gerne gehabt hätte. Gegen Sevilla waren diese destruktiven Gesten des jungen Stars mehrfach zu erkennen. Das alles dürften seine Kollegen nicht so gerne sehen, schließlich ist auch Bellingham nicht unfehlbar in seinem Spiel.

Bellingham wandelt derzeit noch auf einem schmalen Grat zwischen Anerkennung und Ablehnung - was vor allem noch seinem jugendlichen Überschwang geschuldet sein dürfte. Mit zunehmender Reife dürfte Bellingham aber vor allem über seine fußballerischen Fähigkeiten wahrgenommen werden. Dass er über außergewöhnliche Fertigkeiten verfügt, das zeigt der junge Engländer schließlich in nahezu jedem Spiel.