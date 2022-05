Die teuersten Transfers der Bundesliga

8. Christian Pulisic - 64 Millionen Euro

Er ist wahrscheinlich der talentierteste US-Fußballer seiner Generation: Christian Pulisic kam 2015 ablösefrei von den Pennsylvania Classics in die U17-Mannschaft von Borussia Dortmund und wurde zum Leistungsträger in der Bundesliga. Er verließ den BVB im Sommer 2019 für 64 Millionen Euro in Richtung Chelsea.