Mehrheit der Deutschen sieht die Ukraine in der EU

Die ganze Welt blickt auf die Ukraine. Der russische Überfall und der immer brutaler werdende Krieg ist auch in Deutschland das Gesprächsthema Nummer eins. Laut ARD-Deutschlandtrend, einer repräsentativen Umfrage durchgeführt vom Meinungsforschungsinstitut infratest-dimap im Auftrag der ARD-Tagesthemen, ist das Ansehen Russlands bei den Bundesbürgern auf einen Tiefpunkt gefallen. Die USA erreichen hingegen den höchsten Sympathiewert seit Dezember 2011.

Der Einmarsch in die Ukraine lässt rückblickend viele an der deutschen Russland-Politik der vergangenen Jahre zweifeln. Zwei Drittel der wahlberechtigten Deutschen (68 Prozent) glauben, die Bundesrepublik war zu nachsichtig gegenüber dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Sechs von zehn Befragten sprechen sich für eine langfristige Aufnahme der Ukraine in die Europäische Union aus.

Das Mitgefühl für die Menschen im Kriegsgebiet ist groß. Neun von zehn Befragten, machen sich Sorgen. Drei von vier Befragten vermuten, dass die Ukraine vollständig besetzt werden wird. Eine Aufnahme von Flüchtenden durch die Bundesrepublik wird sogar von Anhängern der migrationsfeindlichen AfD mehrheitlich befürwortet. Insgesamt halten neun von zehn Deutschen (91 Prozent) die Aufnahme ukrainischer Flüchtender grundsätzlich für richtig.

Im Sommer 2014, zum 100. Jahrestag des Beginns des Ersten Weltkriegs, hatten drei von zehn Deutschen Ängste vor einem neuen großen Krieg auf dem Kontinent. Jetzt sind es sieben von zehn, die zudem besorgt sind, dass weitere Länder von Russland angegriffen werden könnten. In dieser Situation erfährt die NATO großen Zuspruch. 83 Prozent der Deutschen unterstreichen die Bedeutung des transatlantischen Verteidigungsbündnisses für den Frieden in Europa.

Nachdem sich die Bundesregierung lange weigerte, der Ukraine Militärhilfe zu leisten, werden nun auch Waffen geliefert. Die Deutschen sind uneins darüber, ob Berlin zu lange gezögert hat: 45 Prozent stimmen dem zu, ebenso viele (46 Prozent) nicht. Grundsätzlich hat sich die Haltung der Bundesbürger zu Waffenlieferungen an die Ukraine drastisch geändert. Im letzten ARD-Deutschlandtrend waren nur 20 Prozent dafür, jetzt sind es 61 Prozent.

Die Antworten der Bundesregierung auf den russischen Angriff bewertet gut die Hälfte der Deutschen (53 Prozent) als angemessen. Für knapp drei von zehn Wahlberechtigten (27 Prozent) geht die bisherige Reaktion Berlins sogar nicht weit genug. Für jeden Siebten (14 Prozent) ist sie dagegen zu weitgehend.

Vielen im Deutschlandtrend Befragten ist bewusst, dass der Konflikt auch in der Bundesrepublik Spuren hinterlassen wird. 64 Prozent fürchten eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation Deutschlands, 66 Prozent Einschränkungen in der Gas- und Energieversorgung. Jeder zweite Deutsche glaubt nicht daran, dass die Sanktionen etwas am russischen Kurs ändern werden. Trotzdem werden die Strafmaßnahmen von den meisten Deutschen mitgetragen.

Deutschland ist mit aktuell 13.700 Soldatinnen und Soldaten ein wesentlicher Truppensteller der schnellen Eingreiftruppe der NATO. Die Verpflichtung, jährlich zwei Prozent der Wirtschaftsleistung in die Bundeswehr zu stecken, hat die Bundesregierung in den vergangenen Jahren hingegen nie vollständig erfüllt. Das soll sich nach der russischen Invasion in der Ukraine nun ändern. Eine Mehrheit der für den ARD-Deutschlandtrend befragten Bürger findet das richtig.

Die von SPD, Grünen und der FDP gestellte Bundesregierung hat in der Ukraine-Krise Vertrauen zurückgewinnen können, nachdem sie zu Jahresbeginn deutlich an Rückhalt verloren hatte. Nach 38 Prozent im Februar äußern sich aktuell 56 Prozent der Wahlberechtigten zufrieden zur Arbeit des Kabinetts. 41 Prozent sind weiterhin unzufrieden. Wäre jetzt Bundestagswahl würden die Oppositionsparteien CDU und CSU trotzdem die Nase knapp vorne haben.

Die Spitzenpolitiker der Ampel-Koalition bekommen im ARD-Deutschlandtrend gute Noten. Mit der Arbeit von Kanzler Olaf Scholz sind aktuell 56 Prozent der Befragten zufrieden, das ist ein Plus von 13 Prozent. Auch die grüne Außenministerin Annalena Baerbock gewinnt deutlich (+14) und erreicht mit einer Zustimmung von 50 Prozent einen persönlichen Bestwert. FDP-Finanzminister Christian Lindner legt um sechs Prozent auf 49 Prozent zu und der grüne Vizekanzler Habeck um acht Prozent auf 47 Prozent.