Sabine Kinkartz hat schon für die DW gearbeitet, als der Seewetterbericht noch über die Kurzwelle in die Welt hinaus gesendet wurde. Sie war Radio-Moderatorin in Köln und (wirtschafts-)politische Korrespondentin in Berlin - noch bevor Angela Merkel Bundeskanzlerin wurde. Der Blick auf Regierung, Bundestag und die Hundertschaften der Wirtschaftslobby im Regierungsviertel war lange ihr Fokus. Eins hat sie dabei gelernt: Am Ende geht es meistens um Macht und Geld. Darüber zu berichten, interessiert sie noch immer. Weitaus mehr inzwischen aber, wie die weniger mächtigen Menschen im Land mit dem umgehen und leben, was in den politischen Chefetagen entschieden wird.