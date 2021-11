Podcast Medizin & Gesundheit: Mehr als nur ein einziges Gedächtnis

Wir haben nicht nur ein Gedächtnis, das uns dabei hilft, uns an Situationen, an Sprache, an schöne und an schlimme Erfahrungen zu erinnern. Auch unser Immunsystem hat ein Gedächtnis und zwar ein ziemlich gutes.