Vielfach ausgezeichnet: Maria Schrader vor und hinter der Kamera

2020: Lenora Rauch in "Deutschland 89"

Auch Filme, in denen sie als Schauspielerin mitwirkte, hatten oft deutsch-jüdische Themen. In den 1990ern arbeitete sie viel mit Dani Levy, ihrem zeitweiligen Partner - etwa für "Meschugge" (1998) oder "Stille Nacht" (1995). Dass sie offen für andere Themen ist, zeigt z.B. ihre Rolle in "Deutschland 89". In der international erfolgreichen Serie und den beiden Vorläufern mimt sie eine Stasiagentin.