Maddy - Das Supermodel

Sie lief auf den Laufstegen der angesagtesten Fashion Weeks, hat über 350.000 Follower auf Instagram und war auf den Titelseiten internationaler Modemagazine.

Dieser Dokumentarfilm begleitet Madeline Stuart alias Maddy auf ihrem Weg - sie will sich als professionelles Model in der Modeindustrie zu etablieren. Dabei weicht ihr die Mutter Rosanne nicht von der Seite, sie unterstützt die Tochter liebevoll darin, ihren Traum zu verwirklichen.



Maddy läuft auf Laufstegen in New York, Paris und London und versprüht mit ihrer ausgeprägten sozialen Ader Freude hinter den Kulissen der Modenschauen. Nicht umsonst wird sie von Forbes als "Progressive Milestone" betitelt. Mit ihrer Karriere als Model mit Down-Syndrom stellt sie Schönheitsstandards infrage und rüttelt an Barrieren für Menschen mit Beeinträchtigungen.



