Müder Max Eberl verlässt Borussia Mönchengladbach

"Ich beende etwas, das mein Leben war, das mir Freude und Spaß bereitet hat", sagte ein sichtlich angefasster Max Eberl, als er seinen sofortigen Abschied als Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach verkündete. Der Mensch Max Eberl sei nach allem, was in den vergangenen Monaten passiert sei, schlicht und einfach müde und ausgebrannt. "Ich muss einen Schlussstrich ziehen", sagte Eberl. "Ich muss raus und auf mich und meine Gesundheit achten. Ich habe mich um den Klub gekümmert, wie um ein Kind - mit aller Kraft, die ich habe. Und die Kraft ist momentan einfach nicht mehr da."

"Das ist ein blöder Tag, ein Misttag", sagte Vereinspräsident Rolf Königs und berichtete davon, dass man schon seit längerer Zeit im Gespräch gewesen sei und versucht habe, Eberl doch zum Bleiben zu bewegen, waren aber überzeugt davon, das zu schaffen. Offenbar wussten die Klubverantwortlichen seit dem vergangenen Oktober von Eberls Zweifeln, ob er bei der Borussia weitermachen könne.

"Er hat uns dann aber mitgeteilt, dass es nicht in seine Lebensplanung passt und er den Verein verlassen möchte. Das haben wir respektiert", so Königs. "Wenn jemand geht, der die Bausteine so gut aufeinandergestellt hat, wie Max Eberl, dann ist das traurig", sagte auch der Vizepräsident und ehemalige Nationalspieler Rainer Bonhof. "Wir wünschen ihm schnelle Genesung und alles Gute."

Sportliche Krise

Der Abschied Eberls kommt zur Unzeit: Denn sportlich läuft es bei Borussia Mönchengladbach derzeit überhaupt nicht. Sechs der vergangenen acht Bundesligaspiele hat der Verein verloren, zudem ist man im DFB-Pokal mit 0:3 gegen Zweitligist Hannover 96 ausgeschieden. Mit Nationalspieler Matthias Ginter und Denis Zakaria haben zwei Stützen der Mannschaft bereits angekündigt, den Klub im Sommer zu verlassen. Weitere Stars wie die Stürmer Alassane Plea und Marcus Thuram könnten folgen.

Trainer Adi Hütter steht massiv in der Kritik, seine Zukunft ist mehr als ungewiss. Die der Borussia, die nach dem 20. Bundesliga-Spieltag als Tabellenzwölfter nur noch vier Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz liegt, ebenfalls. Und nun geht ausgerechnet derjenige von Bord, der bisher als "Fels in der Brandung" alle Fäden zusammengehalten hat, stets einen kühlen Kopf bewahrte und den angeschlagenen Trainer - unabhängig von allen Misserfolgen - stützte.

Max Eberl - das Gesicht der Borussia

Eberl war 23 Jahre lang bei der Borussia. Von 1999 bis zum Karriereende im Herbst 2004 als Spieler, anschließend nahtlos als Nachwuchskoordinator. 2008 übernahm er das Amt des Sportdirektors, später stieg er zum Geschäftsführer Sport auf. Nach anderthalb Jahren Abstiegskampf gelang mit dem von Eberl verpflichteten Trainer Lucien Favre 2010 die Rettung in der Relegation. Es folgte ein beispielloser Aufstieg, der die Borussia nach etlichen Jahren Abstinenz wieder den Europapokal, 2015 sogar die Gruppenphase der Champions League führte.

Max Eberl mit Torhüter Yann Sommer - einer von vielen gelungenen Transfer des Sportdirektors

Eberl galt als das Gesicht der Borussia. Seinen Vertrag hatte er erst vor gut einem Jahr bis 2026 verlängert. Immer wieder hatte Eberl von seiner "Vision" gesprochen, mit der Borussia einmal einen Titel gewinnen zu wollen. Der 48-Jährige hatte sich bereits nach der Vertragsverlängerung im Januar 2021 eine vierwöchige Auszeit genommen. Auch das, so Eberl habe mit den starken Anforderungen des Jobs zu tun gehabt. Eine Tandemlösung, die der Klub Eberl vor vier Jahren anbot, um ihn zu entlasten, hatte der abgelehnt.

Zu möglichen Nachfolgern wurde bei der Abschiedspressekonferenz nichts gesagt. Die Aufgaben Eberls, was Verträge und Transfers angeht, wird in der Hauptsache Steffen Korell, der Leiter der Scouting-Abteilung, übernehmen. Im Vorfeld der PK waren Ex-Spieler Martin Stranzl und Ex-Trainer Dieter Hecking genannt worden. Präsident Königs sagte nur soviel: "Interne Lösungen haben wir abgesteckt. Wir schauen uns extern um."

Eberl: "Ich will einfach nur raus"

Gerüchte, was die eigene Zukunft im Fußball, möglicherweise bei einem anderen Verein angeht, wies Eberl vehement zurück. "Wenn irgendjemand jetzt behauptet, ich würde einen Vereinswechsel wollen oder etwas ähnliches: Vergesst das ganz schnell! Ich will einfach mal raus und mit dem Fußball nichts zu tun haben. Ich will die Welt sehen, keine Verantwortung haben", sagte Eberl unter Tränen. "Ich bin traurig, weil ich sehr viele Menschen sehr lieb gewonnen habe und jetzt zurücklasse. Aber ich muss jetzt an mich denken."

Am Ende bedankte sich Max Eberl bei den anwesenden Journalisten. "Es muss sich keiner Sorgen um mich machen, aber ich bin halt jetzt mal eine Zeitlang raus", sagte er, da schon wieder mit einem zaghaften Lächeln im Gesicht. "Es war mir eine Ehre, hier zu arbeiten."