Gladbacher Debakel bei Hannover 96

Dieses Spiel dürfte als echtes Debakel in die Historie von Borussia Mönchengladbach eingehen. Das 0:3 (2:0) im DFB-Pokal-Achtelfinale bei Hannover 96 war nicht nur aufgrund des Ergebnisses ein Trauerspiel für die Fohlen. Die Mannschaft zeigte sich von der ersten bis zur letzten Minute als eine völlig verunsicherte, wenig motivierte Mannschaft, der Elan und Wille fehlten, um auch nur den Hauch einer Chance gegen den Zweitligisten zu haben.

Maximilian Beier (4.; 51) und Sebastian Kerk (36.) erzielten die Treffer für die Hannoveraner, dabei hätten es noch einige mehr sein können. Gladbach-Torhüter Yann Sommer, der Torpfosten und auch eine große Portion Glück verhinderten eine noch deutlichere Pleite.

Die Verantwortlichen um Trainer Adi Hütter und Sportdirektor Max Eberl dürften mit großer Sorge beobachtet haben, wie der zweitklassige Gegner "Katz-und-Maus" mit dem favorisierten Erstligisten spielte. "Es ist schwer in Worte zu fassen. Wir nehmen uns so viel vor und kriegen nichts auf die Reihe", sagte Gladbach-Kapitän Lars Stindl. "Bei so einer Ausgangslage so ein Spiel hinzulegen, das kann man nicht begreifen." Schließlich war tags zuvor auch Borussia Dortmund bereits an Zweitligist FC St. Pauli gescheitert.

Wankelmütige Gladbacher

Das Hütter-Team hatte zwar auch schon bessere Zeiten in dieser Saison. Etwa bei der 5:0-Gala in der zweiten Pokalrunde gegen Rekordsieger FC Bayern München, als es so schien, als hätten die Spieler endlich die Kurve zu besseren Zeiten bekommen. Das war im vergangenen Oktober. Aber Besserung stellte sich entgegen aller Erwartungen nicht ein. Seitdem präsentieren sich die Gladbacher so wankelmütig, wie man es dieser eigentlich qualitativ hochwertig besetzten Mannschaft nicht zugetraut hätte.

Hannovers Spieler feiern das 1:0 gegen Borussia Mönchengladbach

In der Bundesliga nimmt die Borussia lediglich Platz zwölf mit mageren 22 Punkten nach 19 Partien ein. Der Abstiegskampf ist nicht mehr fern. Das Pokal-Aus in Hannover verfestigt so langsam das Bild einer inhomogenen Mannschaft, die an alles andere als eine verschworene Einheit erinnert. Die bereits feststehenden Abgänge von Verteidiger Matthias Ginter und Mittelfeldspieler Denis Zakaria spätestens zum Saisonende brachten offenbar zusätzliche Unruhe in die Mannschaft.

Suche nach Lösungen, Druck auf Hütter wächst

Und dann ist da auch noch die Personalie Hütter. Der Österreicher, vor der Saison für eine Ablöse in Höhe von 7,5 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt gekommen, scheint die Spieler nicht zu erreichen. Anders als in Frankfurt, als Hütter einen echten Gemeinsinn unter den Profis entwickelte, wirken die Gladbacher wie eine Ansammlung von Individualisten, von denen jeder einzelne seiner Bestform deutlich hinterher hinkt. Ein Spielsystem, noch nicht einmal eine Spielidee, ist zu erkennen.

Die einst so kombinationssichere und spielstarke Mannschaft scheint in den letzten Wochen auf der nicht enden wollenden Suche nach einer Lösung für die vielfältigen Probleme zu sein. Hütter hat diese Anforderungen an seine Trainer-Profession noch nicht erfüllen können und wird in den kommenden Tagen und Wochen noch deutlicher unter Druck geraten. Dieses Pokalspiel der Borussia in Hannover dürfte jedenfalls als bisheriger Tiefpunkt der Mönchengladbacher in dieser Saison angesehen werden. Viele solcher desolaten Partien können sich Gladbacher auch nicht mehr leisten.

