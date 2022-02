Los Angeles Rams gewinnen Super Bowl

Die spektakulärsten Super-Bowl-Pausenshows

U2: Musikalisches Denkmal

2002 erinnerte die irische Band U2 an die Menschen, die bei dem Anschlag auf das World Trade Center in New York am 11. September 2001 ums Leben gekommen waren. Auf einem Banner im Hintergrund wurden die Namen der Opfer eingeblendet. Am Ende des Songs "Where The Streets Have No Name" öffnete Frontsänger Bono seine Jacke mit der amerikanischen Flagge - ein Zeichen der Solidarität.