Super Bowl: Tom Brady und die Buccaneers gewinnen

Patrick Mahomes liegt am Boden. Der Quarterback der Kansas City Chiefs ist seiner Magie beraubt. Wieder wurde er von den Verteidigern der Tampa Bay Buccaneers erwischt. Wie schon den ganzen Abend. Er rappelt sich auf zum 3rd Down. Der Druck ist enorm. Mit 9:28 liegt sein Team zurück, die Chiefs müssen unbedingt punkten. Doch Mahomes Pass wird von der starken Bucs-Defensive abgefangen. Im Gegenzug erhöht Tampa per Field Goal auf 31:9 - es ist die Entscheidung in diesem Super Bowl. Denn sein 18 Jahre älteres Gegenüber im Superstar-Duell gibt sich keine Blöße: Tom Brady dirigierte seine Offensive souverän. Die Buccaneers gewinnen, für Quarterback-Legende ist dieser siebte Titel der vermutlich süßeste seiner Karriere. "Ich freue mich für diese gesamte Truppe", sagte der 43-Jährige nach der Partie, "wir haben zur richtigen Zeit zueinander gefunden."

Die Geschichte dieses Erfolgs hätten sich amerikanische Drehbuchautoren kaum besser ausdenken können. Erst Anfang der Saison wechselte Brady zu den Bucs. Das Team aus Tampa hatte es zuletzt 2007 in die Playoffs geschafft. Eine Gurkentruppe. Brady überredete Rob Gronkowski aus dem Ruhestand zurück zu kommen. Mit "Gronk" seinem alten Kumpel, hatte er bei den New England Patriots schon dreimal den Titel geholt. Dieses Erfolgsduo funktionierte in diesem Endspiel wie geschmiert. Schon im ersten Viertel trug "Gronk" den Ball in die Endzone. Im zweiten Viertel gleich noch einmal.



Kurz vor der Pause erhöhte Antonio Brown nach erfolgreichem Pass per Touchdown auf 21:6 - schon das eine klare Führung zur Halbzeit. Brady, der Supermann. Was in dieser Heldensaga jedoch zu kurz kommt ist die überragende Leistung der Bucs-Defensive. Von Spielbeginn an pflügen sie förmlich durch die Linie der Chiefs. Der eigentlich geschützte Raum um den Quarterback, die "Pocket", hatte bei den Chiefs in diesem Endspiel seinen Namen nicht verdient. Mahomes konnte quasi keinen Ball in Ruhe an den Mann bringen. Folglich blieb Kansas, eine der besten Offensiv-Mannschaften der NFL, ohne Touchdown. "Wir haben das beste Spiel der ganzen Saison abgeliefert", lobte Brady seine Teamkollegen.