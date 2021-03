Lockdown verlängert - Enttäuschung für die Reisebranche

Mallorca und das riskante Spiel mit Corona

Viva Mallorca!

Was haben es einige Deutsche wohl vermisst: Am Strand liegen, aufs Meer schauen, im Rücken die Bettenhochburgen Mallorcas. Ganz so wie früher ist es in Coronazeiten zwar nicht, aber besser als die Aussicht vom heimischen Balkon allemal, mögen sich viele denken. Seitdem die spanische Insel kein Corona-Risikogebiet mehr ist, packen immer mehr ihre Koffer, um in ihr "17. Bundesland" zu fahren.