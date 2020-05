Liveticker: Borussia Dortmund - FC Bayern München

Legendäre Duelle zwischen Bayern München und Borussia Dortmund

Kung-Fu-Kahn

Freunde machte sich auch Oliver Kahn eher selten in Dortmund: Der "Torwart-Titan" (r.) schien an jenem Apriltag 1999 zu 100 Prozent aus Adrenalin zu bestehen. In Kung-Fu-Manier sprang er Richtung BVB-Angreifer Stéphane Chapuisat. Der konnte gerade noch flüchten. Im gleichen Spiel knabberte Kahn noch am Hals von Chapuisats Sturmkollege Heiko Herrlich.