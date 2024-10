Literaturnobelpreis 2024 geht an die Südkoreanerin Han Kang

Den Literaturnobelpreis erhält in diesem Jahr die südkoreanische Schriftstellerin Han Kang. Das gab die Schwedische Akademie in Stockholm bekannt.

Gewürdigt werde damit "ihre intensive poetische Prosa, die sich mit historischen Traumata auseinandersetzt und die Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens aufzeigt", teilte das Nobelkomitee am Donnerstag in Stockholm mit.

Han Kang ist die Tochter des Schriftstellers Han Seung-won (Han Sŭngwon) und wurde 1970 in Gwangju geboren, wuchs jedoch ab ihrem elften Lebensjahr in Seoul auf. Sie studierte an der Yonsei University in Seoul Koreanische Literatur und graduierte dort im Jahr 1993. Han debütierte mit Gedichten, die in der Zeitschrift "Literatur und Gesellschaft" erschienen, bekannt wurde sie kurz darauf jedoch als Prosaschriftstellerin.

Für ihren Debütroman "The Vegetarian" (2007) erhielt sie 2016 zusammen mit ihrer Übersetzerin ins Englische, Deborah Smith, den Man Booker International Prize. 2014 erschien in ihrer Heimat der Roman "Der Junge kommt", in dem sie die gewaltsame Zerschlagung des Gwangju-Aufstands von 1980 thematisiert.

Die Entscheidung der schwedischen Jury sorgt für Überraschung in der Literaturwelt. Han Kang dürften die Wenigsten auf dem Zettel gehabt haben. Dagegen galt die Vergabe des Literaturnobelpreises von 2023 an den norwegischen Dauerfavoriten Jon Fosse geradezu als erwartbar. Die Verleihung des Literaturnobelpreises erfolgt wie immer am 10. Dezember, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel.