Medien: Lionel Messi spielt künftig für PSG

Das Starensemble des französischen Serienmeisters Paris St. Germain wird wohl um einen der unbestritten besten Fußballer der Welt erweitert. Französische und spanische Medien berichten übereinstimmend, dass der beim FC Barcelona aus finanziellen Gründen aussortierte sechsmalige Weltfußballer Lionel Messi künftig das PSG-Trikot tragen wird. Beide Seiten hätten sich geeinigt, lediglich der Medizincheck des 34 Jahre alten Argentiniers stehe noch aus, hieß es.

Schon am Sonntagabend, als sich die Spekulationen über einen Wechsel Messis zu PSG verdichtet hatten, waren Fans des Klubs zum Pariser Flughafen gepilgert, um den Superstar willkommen zu heißen. Doch der Vollzug des Transfers hatte zunächst auf sich warten lassen.

Rentenvertrag?

Messi erhält angeblich einen Vertrag für zwei Jahre, mit einer Option für eine weitere Saison. In diesem Fall wäre er bei Ablauf des Vertrags 37 Jahre alt. Bei PSG wird Messi seinen früheren Sturmpartner Neymar wiedertreffen. Zwischen 2013 und 2017 waren die beiden Superstars für den FC Barcelona gemeinsam auf Torejagd gegangen. Dann war der Brasilianer für die Rekordsumme von 222 Millionen Euro nach Paris gewechselt. Im vergangenen Mai hatte Neymar seinen Vertrag mit PSG bis 2025 verlängert.

Das Team ist mit Superstars gespickt. So stehen neben Neymar auch der französische Weltmeister Kylian Mbappé, die frühere Real-Madrid-Ikone Sergio Ramos, Messis argentinischer Landsmann Angel di Maria sowie die frischgebackenen italienischen Europameister Marco Verratti und Gianluigi Donnarumma im Kader. Auch die deutschen Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer verdienen ihr Geld bei PSG.

Zu teuer für Barça

Lionel Messi hatte sich am Sonntag unter Tränen vom FC Barcelona verabschiedet. Als 13-Jähriger war der Argentinier im Jahr 2000 zu dem spanischen Traditionsverein gestoßen und hatte mit ihm 35 Titel geholt. So war Messi mit Barça viermal Champions-League-Sieger geworden, dreimal Klub-WM-Gewinner und zehnmal spanischer Meister. Er verlässt den Verein als Rekordspieler (778 Pflichtspiele) und Rekordtorschütze (672 Tore).

Messi 2005 mit den damaligen Stars Ronaldinho (l.) und Samuel Eto'o (r.)

Der hoch verschuldete FC Barcelona konnte sich Messi schlichtweg nicht mehr leisten, ohne gegen die in Spanien strengen Obergrenzen des Financial Fairplay zu verstoßen. Der alte Vertrag des Argentiniers war in diesem Sommer ausgelaufen. Messi wechselt ablösefrei zu PSG. In Paris soll er nach Medienberichten 40 Millionen Euro netto pro Jahr kassieren - plus Prämien.