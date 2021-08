Aus in Barcelona: Messi sucht neuen Verein

In solch einer Situation befand sich der mittlerweile 34-jährige Fußball-Star noch nie. Nur wenige Wochen, nachdem er endlich seinen ersten großen Titel mit der argentinischen Nationalmannschaft bei der Copa América bejubelte, ist Lionel Messi nach den gescheiterten Verhandlungen mit dem FC Barcelona nun auf Jobsuche. Und das - so der Tenor der Medien aus Messis Wahlheimat seit 21 Jahren - unfreiwillig.

Das sei so nicht geplant gewesen, heißt es

Vor einem Jahr wollte er weg, mit aller Macht und unbedingt. Nun aber hatte alles darauf hingedeutet, dass er nach ein paar Wochen ohne Vertrag in Kürze einen neuen unterschreiben würde. Er habe bei Barça bleiben wollen und bisher mit keinem anderen Verein verhandelt, berichtete der katalanische Sender "RAC1". Das Scheitern der Verhandlungen sei nicht in Messis Zukunftsplanung vorgesehen gewesen.

Paris - eine Reise wert?

Ungeachtet dessen wird schon über die neue Heimat spekuliert. Als künftige mögliche Arbeitgeber für den Argentinier gelten Paris Saint-Germain und Manchester City. "Sky Sport Italia" berichtete, es habe schon eine erste Kontakt-Anbahnung des französischen Spitzenclubs gegeben.

Barça-Präsident Joan Laporta will sich in einer Pressekonferenz zum Scheitern der Verhandlungen äußern. Die offizielle Begründung des Vereins - Statuten der Liga hätten eine weitere Zusammenarbeit mit Messi verhindert - wirft Fragen auf. Auch über die Verfassung, in der sich der Klub befindet.

ml/sn (dpa, SID)