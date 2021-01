FC Barcelona droht die Pleite

Der spanische Traditionsverein FC Barcelona steht möglicherweise vor dem Konkurs. Laut spanischen Medienberichten belaufen sich die Gesamtschulden des Klubs für den Abrechnungszeitraum 2019/2020 auf den schwindelerregende 1,17 Milliarden Euro. Davon seien rund 730 Millionen Euro kurzfristige Verbindlichkeiten, schrieb die Sportzeitung "AS" am Dienstag. Verluste durch die Corona-Krise sowie in vergangenen Jahren teuer eingekaufte Spieler und horrende Spielergehälter gelten als die Hauptgründe für die hohe Verschuldung.

Bei anderen Vereinen in der Kreide

Zu den Gläubigern von Barça gehören andere europäische Topklubs wie der FC Liverpool, Ajax Amsterdam, Juventus Turin und auch der deutsche Meister FC Bayern. Die Vereine warten angeblich auf ausstehende Transferzahlungen von insgesamt knapp 200 Millionen Euro. Schon seit vergangenem Herbst gibt es Warnungen, dass dem Traditionsverein der Konkurs drohen könnte. Verhandlungen zwischen dem FC Barcelona und seinen Spielern über einen vom Klub vorgeschlagenen Gehaltsverzicht in Höhe von 190 Millionen Euro haben bisher zu keinem Ergebnis geführt.

Auch sportlich in der Krise

Nach dem Rücktritt des Präsidenten Josep Bartomeu steht die Wahl einer neuen Führung aus. Sie war ursprünglich für den vergangenen Sonntag geplant, wurde aber wegen der Corona-Beschränkungen verschoben. Auch sportlich läuft es unter dem niederländischen Trainer Ronald Koeman derzeit nicht rund. Nach rund der Hälfte der Saison hat das Barça-Team mit Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen und dem sechsmaligen Weltfußballer Lionel Messi zehn Punkte Rückstand auf den Tabellenersten Atletico Madrid.

Wann geht Messi?

Messi vor dem Abschied?

Der Vertrag Messis läuft zum 30. Juni aus. Dann könnte der 33 Jahre alte Argentinier zu einem anderen Verein wechseln, ohne dass der FC Barcelona eine Ablösesumme erhielte. Angesichts des riesigen Schuldenbergs wäre Barça gut beraten, den Superstar zeitnah zu verkaufen. Im vergangenen Herbst hatte Messi erklärt, er wolle den Verein verlassen, für den er seit dem Jahr 2000 spielt. Zeitweise hatte er sogar das Training boykottiert. Schließlich hatte Messi verkündet, er werde seinen bis Mitte 2021 laufenden Vertrag beim FC Barcelona doch erfüllen.

sn/ck (dpa, transfermarkt.de)