Leiche von "Glee"-Star Naya Rivera gefunden

Ein Verbrechen schließen die Ermittler derzeit aus. Sie vermuten einen Badeunfall. Es gebe keine Anzeichen für eine Gewalttat und auch keine für einen Suizid. Eine Autopsie soll die Todesursache klären.

Naya Rivera wurde seit einem Bootsausflug mit ihrem vierjährigen Sohn am vergangenen Mittwoch vermisst. Laut Polizei hatte sie ein Boot gemietet, um mit dem Kind im Lake Piru nordwestlich von Los Angeles schwimmen zu gehen. Stunden später fanden Insassen eines anderen Bootes den Vierjährigen allein, aber unversehrt an Bord, von der Mutter fehlte jede Spur. Der Junge berichtete nach Angaben der Ermittler, er und seine Mutter seien im See geschwommen. Danach sei er wieder ins Boot geklettert, seine Mutter jedoch nicht. Der Junge trug laut Polizei eine Schwimmweste. Eine weitere Weste für Erwachsene habe unbenutzt im Boot gelegen.

Vorfall bleibt rätselhaft

Seitdem suchten Rettungskräfte unter anderem mit Tauchern, Drohnen, Booten und Hubschraubern nach dem TV-Star, zunächst ohne Erfolg. Jetzt wurde der Körper der Frau nahe der Wasseroberfläche treibend entdeckt.

Sucheinsatz am Lake Piru

In der populären Fernsehserie "Glee" (2009-2015) hatte die in Kalifornien geborene Rivera die intrigante Cheerleaderin Santana Lopez gespielt, die sich in eine Mitschülerin verliebt, aber ihre Gefühle hinter Biestigkeit und Arroganz verbirgt.

Es ist nicht das erste Drama unter den Mitwirkenden von "Glee". 2013 war Riveras Kollege Cory Monteith mit nur 31 Jahren tot in einem Hotel im kanadischen Vancouver gefunden worden. Bei der Autopsie hatten Gerichtsmediziner einen tödlichen Mix aus Alkohol und Drogen entdeckt. Ein weiterer "Glee"-Darsteller, Mark Salling, nahm sich mit 35 Jahren das Leben.

"Glee" ist eine der erfolgreichsten Musicalserien der Welt und wurde in sechs Staffeln ausgestrahlt.

