Leclerc sichert sich die Pole in Melbourne

Nach drei Jahren ist die Formel 1 zurück in Melbourne. Mit der perfekten Runde im perfekten Moment hat sich Formel-1-Spitzenreiter Charles Leclerc den ersten Startplatz für den Großen Preis von Australien gesichert. Der Ferrari-Pilot aus Monaco schnappte Weltmeister Max Verstappen am Samstag in Melbourne in letzter Minute noch die Pole Position weg und geht zum zweiten Mal in diesem Jahr von ganz vorne auf die Strecke. „Ich habe heute alles zusammenbekommen, das hat sich wirklich großartig angefühlt", sagte der 24-Jährige. Leclerc geht damit auch als Favorit in das dritte Saisonrennen am Sonntag.

Der Ferrari-Pilot sorgte in 1:17,868 Minuten für die Bestzeit. Verstappen, der Zweiter wurde, erlaubte sich in seiner schnellen Runde Fehler und verspielte mit einem schwachen dritten Sektor ein besseres Ergebnis. "Ich fühle mich in dem Auto schon das ganze Wochenende nicht wohl", ärgerte er sich.

Vettel ohne Chance

Für Sebastian Vettel setzte sich das schwarze Wochenende mit Startplatz 17 bei seinem Saisondebüt fort. Dass der Deutsche überhaupt eine gewertete Runde drehen konnte, verdankte er nach einem Crash im Abschlusstraining der Fleißarbeit seiner Mechaniker - und unfreiwillig dem Teamkollegen Lance Stroll. Dieser war kurz vor Ende von Q1 mit seinem kanadischen Landsmann Nicholas Latifi im Williams kollidiert.

Es ist nicht das Wochenende von Sebastian Vettel. Erst ein Unfall im Training, dann nur Platz 17 im Qualifying

Die Unterbrechung der Zeitenjagd verschaffte Vettels Team den nötigen Puffer für letzte Reparaturen. Den Sprung ins Q2 schaffte Vettel bei seiner einzigen Runde aber nicht mehr. "Es war ein Wunder, dass wir überhaupt rausgekommen sind. Ohne die Rote Flagge hätte ich es nicht geschafft. Es ist kein leichtes Wochenende", sagte Vettel.

Der 34-Jährige, der die ersten beiden Rennen wegen einer Corona-Infektion verpasst hatte, belegte den 18. Rang. Er rückt aber wegen einer Strafe für Williams-Pilot Alexander Albon aber einen Startplatz vor. Vettel hat in Australien kaum Erfahrungswerte gesammelt. Im ersten Training am Freitag hatte er seinen Wagen mit Motorenproblemen vorzeitig abstellen müssen. Weil er im Anschluss ohne Erlaubnis auf einem Motorroller zurück in die Boxengasse fuhr, kassierte Vettel eine Geldstrafe in Höhe von 5000 Euro.

Zum zweiten Mal ins Q2 schaffte es Mick Schumacher. Der 23-Jährige gewann als 15. auch das Qualifying-Duell mit seinem Teamkollegen Kevin Magnussen, der einen Platz hinter ihm starten wird. "Wir haben alles gegeben, wir können damit zufrieden sein", sagte Schumacher.

