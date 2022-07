Lady Gaga startet Welttournee in Deutschland

In 14 Städten wird sie auftreten: Lady Gaga bespielt zum ersten Mal seit Januar 2018 wieder Bühnen auf der ganzen Welt. Das erste Konzert gibt sie am 17. Juli als Open-Air in Düsseldorf, danach tritt sie unter anderem in Stockholm, Paris, London, Toronto, Washington, New York, Chicago, San Francisco und Los Angeles auf.

Es ist eine Premiere, denn auf der Tournee wird die Sängerin zum ersten Mal Titel von ihrem jüngsten Album "Chromatica" spielen. Ursprünglich wollte Lady Gaga schon zum Erscheinen des Albums im Jahr 2020 auf Tour gehen. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten ihre Auftritte allerdings zweimal verschoben werden.

Europäische Fans konnten Lady Gaga zwei Jahre lang nur auf der Leinwand sehen: Hier bei einer Open-Air-Kinovorführung in Paris von "A Star is Born"

Dass das erste Konzert in Düsseldorf stattfindet, dürfte die deutschen und kontinentaleuropäischen Fans der Pop-Ikone besonders freuen: Bei ihrer letzten Welttournee im Jahr 2018 musste Lady Gaga aufgrund von Krankheit viele ihrer europäischen Konzerttermine absagen, unter anderem alle Auftritte in Deutschland.

Pop-Ikone spricht über ihren Gesundheitszustand

Lady Gaga leidet an Fibromyalgie, einer erhöhten Schmerzempfindlichkeit, umgangssprachlich als Weichteilrheumatismus bezeichnet. Darüber sprach sie 2020 mit US-Talkmasterin Oprah Winfrey. "Der Spiegel" berichtete damals, sie habe darüber gesprochen, wie die Krankheit chronische Schmerzen im ganzen Körper verursache und zu Erschöpfung führe. "Wenn ich hier mit euch sitze, habe ich Schmerzen von Kopf bis Fuß", zitierte sie der "Spiegel".

Lady Gaga als Stilikone Ein Knicks für die Queen Lady Gaga ist für ihre spektakulären Looks berühmt und berüchtigt. Bei einer Wohltätigkeitsgala für Königin Elizabeth II. 2009 im englischen Blackpool nahm sich die Sängerin allerdings ein wenig zurück. In einem bodenlangen, knallroten Lackkleid mit langer Schleppe und elisabethanischem Kragen spielte sie auf einem Klavier, das in der Luft zu schweben schien.

Lady Gaga als Stilikone Auch im Speckmantel noch Lady Als Lady Gaga 2010 bei den MTV Video Music Awards auf die Bühne kam, staunten die Zuschauer nicht schlecht: Sie trug ein Kleid aus rohem Fleisch. Die Pop-Ikone hatte sich sogar etwas bei dem Outfit gedacht. "Wenn wir nicht für das, was wir glauben, aufstehen und für unsere Rechte kämpfen", meinte sie, "dann haben wir nur noch das Fleisch auf unseren Knochen. Und ich bin kein Stück Fleisch."

Lady Gaga als Stilikone Macho-Mann Jo Calderone Ähnlich unkonventionell war ihr Auftritt bei den MTV Video Music Awards 2011. Diesmal erschien Lady Gaga als ihr männliches Alter Ego Jo Calderone. Wie schon bei vorherigen Auftritten wollte sie damit lesbische, schwule, bisexuelle und transgender Menschen bei ihrem Kampf um gleiche Rechte unterstützen. Als Jo posierte sie auch für die japanische Vogue und für das Cover ihrer Single "You and I".

Lady Gaga als Stilikone Auf neuen Wegen 2014 kooperierte Lady Gaga mit der amerikanischen Crooner-Legende Tony Bennett. Gemeinsam gaben sie das Album "Cheek to Cheek" heraus - und stürmten damit an die Spitze der US-Charts. Das Album wurde außerdem mit einem Grammy in der Kategorie "Best Traditional Pop Vocal Album" ausgezeichnet. Ihre Idee, ein jüngeres Publikum für Bigband-Sound zu begeistern, ging voll auf.

Lady Gaga als Stilikone Lady Gaga als Hotelbesitzerin Elizabeth Auch als Schauspielerin hat sich Lady Gaga längst einen Namen gemacht. In der Fernsehserie "American Horror Story" spielte sie in der fünften Staffel eine der Hauptrollen - und wurde dafür prompt mit dem Golden Globe in der Kategorie "Best Actress - Miniseries or Television Film" ausgezeichnet. Auch auf der großen Leinwand hat sie schon von sich reden gemacht.

Lady Gaga als Stilikone Patriotismus beim Super Bowl Beim 50. Super Bowl der US-National Football League sang Lady Gaga die Nationalhymne. Sie trat in einem knallroten Glitzeranzug mit Schlaghose und blau lackierten Fingernägeln vors Publikum. Ein Hingucker waren ihre Plateauschuhe in den Farben der US-amerikanischen Flagge. Für ihre Performance erhielt sie in den sozialen Netzwerken viel Lob.

Lady Gaga als Stilikone Hommage an David Bowie Der britische Musiker David Bowie war ein großes Vorbild für Lady Gaga, was sie schon auf ihrem ersten Album "The Fame" deutlich machte. Bei der Verleihung der 58. Grammy Awards in Los Angeles im Februar 2016 sang Lady Gaga ihm zu Ehren seine größten Hits - stilecht in einem hautengen weißen Glitzeranzug, androgyn geschminkt und mit orange gefärbten Haaren - den Markenzeichen von Ziggy Stardust.

Lady Gaga als Stilikone Protest auf der Bühne Zu Beginn ihres Auftritts bei den 88. Academy Awards - ihres bis dato wohl ergreifendsten Bühnenmoments - hatte Lady Gaga Tränen in den Augen. Schonungslos singt sie in "Til It Happens to You" von sexuellem Missbrauch an Studentinnen. Während sie am Flügel saß, betraten 50 Frauen die Bühne, die sexuell missbraucht worden waren. Für den emotionalen Auftritt gab es standing ovations.

Lady Gaga als Stilikone Große Leindwandkarriere An der Seite von Hollywood-Star Adam Driver spielte Lady Gaga die weibliche Hauptrolle in "House of Gucci". Für ihre Darstellung wurde sie nochmals für einen Golden Globe nominiert. 2018 bescherte ihr ihre Rolle in "A Star is Born" an der Seite von Bradley Cooper bereits eine Oscar-Nominierung und einen Oscar für den Song "Shallow". Autorin/Autor: Rachel Baig/so/cl



Ungeachtet ihrer Erkrankung hat Lady Gaga eine steile und geradezu skandalfreie Karriere hingelegt: Sie gehört zu den erfolgreichsten Künstlerinnen der Welt. Zwölfmal hat sie den Grammy gewonnen und wurde obendrein für ihre Musik mit einem Oscar und einem Golden Globe ausgezeichnet. Der Konzertveranstalter "Live Nation Entertainment" gibt an, sie habe weltweit über 36 Millionen Alben verkauft. Rund 190 Millionen Fans folgen ihr in den Sozialen Netzwerken Facebook, Instagram und Twitter - das sind mehr als doppelt so viele Menschen, wie in Deutschland leben.

Lady Gaga ist ein Gesamtkunstwerk

Ihr erstes Album veröffentlichte Gaga, die mit bürgerlichem Namen Stefani Joanne Angelina Germanotta heißt, im Jahr 2008. Es trug den Titel "The Fame" und verschaffte ihr mit 15 Millionen verkauften Tonträgern den internationalen Durchbruch. Die Singleauskopplungen "Poker Face" und "Just Dance" verkauften sich weltweit phänomenal. Es hagelte Gold-, Platin- und Diamant-Auszeichnungen.

"Chromatica" ist ihr sechstes Studioalbum, darauf arbeitet sie mit musikalischen Größen wie Ariana Grande und Elton John zusammen.

Aber auch abseits der Musik stellt Lady Gaga mit ihren schrillen Kostümen ein Gesamtkunstwerk dar. Bei der Amtseinführung Joe Bidens sang sie im schusssicheren Kleid, manchmal tritt sie als ihr männliches Alter Ego Jo Calderone auf. Schon früh wurde sie mit Madonna, der "Queen of Pop", verglichen.

An der Seite von Adam Driver erspielte sich Lady Gaga in "House of Gucci" eine Golden-Globe-Nominierung als beste Hauptdarstellerin

Ihre Verwandlungskünste stellt Lady Gaga auch auf der Leinwand zur Schau: An der Seite von Bradley Cooper spielte sie die weibliche Hauptrolle in dem Remake des Filmklassikers "A Star is Born" (2018). Für Regisseur Ridley Scott mimte sie Patrizia Reggiani, die Ex-Frau von Maurizio Gucci, in der Kinoproduktion "House of Gucci" (2022). "A Star is Born" bescherte ihr eine Oscarnominierung als beste Hauptdarstellerin und einen Oscar für den Song "Shallow".

Der kommerzielle und kritische Erfolg des 36-jährigen Weltstars auf der Bühne und vor der Kamera spiegelt sich auch in den Ticketpreisen ihrer Konzerte wieder: Das günstigste Ticket in Düsseldorf kostet 176 Euro, das teuerste 2.239 Euro. Einige wenige Plätze sind noch erhältlich.

Lady Gaga eröffnet ihre Welttournee "The Chromatica Ball" am 17. Juli 2022 in Düsseldorf.