Kulturhauptstadt Esch mischt Hoch- und Alltagskultur

"Tanze deine Region!" Das ist eines der 160 Projekte, die in diesem Kulturhauptstadtjahr angeschoben werden. Die Menschen in Esch-sur-Alzette und 17 weiteren Gemeinden in Luxemburg und im angrenzenden Frankreich sollen ihre besten Tanzfiguren per Instagram oder Tik Tok an die Macher von "Esch 2022" schicken. Profis schneiden daraus ein Video für das "Remix Festival" zusammen. Eine neue Mischung, der Remix, ist das Leitmotiv für das gesamte Programm der Kulturhauptstadt, erläutert die Generaldirektorin von "Esch 2022", Nancy Braun, das Konzept.

"Unter dem Motto 'Remix culture' wird Bekanntes mit Unbekanntem, Hochkultur mit Alltagskultur vernetzt. Es soll die Möglichkeit geschaffen werden, dass sich verschiedene Ideen zu etwas Neuem verbinden können", sagte die Managerin der Kulturhauptstadt der DW. "Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, sich als Projektpartner, aber auch als Freiwillige an der Mission zu beteiligen. Die zentrale Botschaft lautet: Macht mit, gestaltet die Zukunft der Region aktiv mit und habt Spaß dabei."

Nancy Braun organisiert den "Remix" in der Region um Esch

In vier großen Strängen laufen die Projekte Theater, Tanz, Musik und Performance ab: Remix Nature, Remix Art, Remix Europe, Remix yourself. Es geht um die Zukunft der Region. Nachhaltig soll das Ganze sein, nicht nur für ein Kulturhauptstadt-Jahr gedacht. Es gibt digitale Kunst in der frisch renovierten ehemaligen Industrieanlage "Müllerei", aber auch bodenständige Bierkultur und Blasmusik vom Orchester "Harmonie de Soleuvre".

Das Europäische Kulturhauptstadtjahr sei keine Kunstbiennale, aber auch keine große Kirmes, erläutert Generaldirektorin Braun. "Es ist ein reichhaltiges Programm. Es ist wichtig, dass für jeden was dabei ist." Immerhin leben in Esch-sur-Alzette und den südlichen Grenzregionen von Luxemburg Menschen aus 122 Nationen.

Bier und progressive Blasmusik: Esch ist bodenständig und experimentierfreudig

Das ehemalige Kohle- und Stahlrevier musste sich im Strukturwandel neu erfinden. Ein steter Remix also. Kulturell gesehen geht es auch um Emanzipation von der größeren Hauptstadt Luxemburg im Großherzogtum. Esch war aber - verglichen mit Luxemburg - nie provinziell, meint Nancy Braun. "Esch ist bodenständiger und weniger schick, aber auch progressiver und experimentierfreudiger."

Gemischte Sprachen, gemischte Kultur

In Esch-sur-Alzette ist man stolz auf den "Mix", die Mischung. Die drückt sich auch in der Vielsprachigkeit aus. Neben Luxemburgisch wird Deutsch, Französisch und viel Portugiesisch und Italienisch gesprochen. Viele Migranten kamen aus Portugal und Italien. Täglich pendeln Tausende Franzosen, Belgier und Deutsche nach Luxemburg.

Zunge raus und sprechen - am besten in vielen Sprachen: Das Projekt "Idomatic" steht für europäischen Mix

Die Vielsprachigkeit und den kulturellen Austausch spiegelt das Theater-Projekt "Idiomatic" wider. Fünf Schauspieler versuchen, sich in fünf Sprachen zu unterhalten. Ernsthaft, komisch und manchmal absurd. Ein wilder Mix. Es darf gelacht werden.

Ein reger europäischer Austausch ist mit den beiden anderen Kulturhauptstädten in diesem Jahr, Kaunas in Litauen und Novi Sad in Serbien, geplant. Rund ein Drittel der Projekte in Esch hat Verbindungen zu Kaunas und Novi Sad. Alle drei Städte vereint, dass sie die jeweils zweitgrößten ihrer Länder sind und durch die Kultur aus dem Schatten ihrer Hauptstädte heraustreten wollen.

Die Pandemie mischt mit

Nancy Braun, die mit ihrem Team den Remix in Esch seit vier Jahren vorbereitet hat, hofft auf ein gnädiges Virus und gutes Wetter. Wie man Projekte, Aufführungen, Happenings unter Corona-Bedingungen organisiert, habe man jetzt gelernt, so die Generaldirektorin von "Esch 2022".

Ausstellung in ehemaligen Industrieanlagen: Esch steht für Strukturwandel

"Wir sind jetzt soweit, dass wir nicht alles digital machen müssen. Zum Glück! Weil ich glaube, die Gäste hätten da keine Lust mehr drauf, nach der langen Zeit zuhause. Man spürt schon, die Leute möchten raus aus der Stube und möchten mitmachen und Dinge draußen selbst erleben."

Das große Eröffnungsfestival "Remix opening" wurde auf den 26. Februar und nicht, wie sonst üblich, auf den Jahresanfang gelegt. Vielleicht ist Omikron dann in Luxemburg schon durch und das Wetter etwas wärmer, hoffen die Veranstalter.