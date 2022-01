Wie Omikron die Kulturszene in die Knie zwingt

Weltweit nehmen die COVID-Infektionszahlen rasant zu. Deshalb werden erneut mehrere Großveranstaltungen abgesagt oder verschoben.

Grammys: Eigentlich liefen die Vorbereitungen für die Verleihung der Musikpreise in Los Angeles auf Hochtouren. Doch durch den Anstieg der Corona-Infektionen mit der Omikron-Variante in den USA sehen sich die Organisatoren nun dazu gezwungen, die Veranstaltung zu verschieben. Ein neuer Termin ist noch nicht bekannt.

Golden Globes: Die Hollywood Foreign Press Association - zuständig für die Verleihung der renommierten Filmpreise - reagiert ebenfalls auf die hohen Infektionszahlen und reduziert die Zeremonie auf ein Minimum. Die Preise werden am Sonntag, dem 9. Januar 2022, in Beverly Hills bekannt gegeben. Nur ausgewählte Mitglieder und Stipendiaten, die einen Impfausweis und einen negativen Test vorweisen, dürfen anwesend sein. Die Gäste müssen Masken tragen und die Abstandsregeln einhalten. Nicht nur auf einen roten Teppich wird verzichtet, sondern auch auf einen Livestream der Veranstaltung im Internet. Die Gewinner werden über die sozialen Netzwerke und auf der Internetseite der Hollywood Foreign Press Association bekanntgegeben.

Golden Globes 2022: Die Favoriten "The Power of the Dog" Benedict Cumberbatch, der in "The Power of the Dog" einen harten Cowboy mit unterdrückten homoerotischen Neigungen spielt, kann auf einen Golden Globe als bester Hauptdarsteller hoffen. Jane Campions Western-Drama ist in insgesamt sieben Kategorien nominiert. Auch Kirsten Dunst könnte einen Globe als beste Nebendarstellerin mit nach Hause nehmen.

Golden Globes 2022: Die Favoriten "Belfast" Nur das Coming-of-Age-Filmdrama "Belfast" erhielt genauso viele Nominierungen wie "The Power of the Dog". Der autobiografisch geprägte Film von Kenneth Branagh handelt von der Geschichte eines 9-jährigen Jungen, der Ende der 1960er-Jahre in einem Arbeiterviertel im irischen Belfast aufwächst.

Golden Globes 2022: Die Favoriten "West Side Story" Steven Spielbergs Remake von "West Side Story" ist als "Bester Film" nominiert und auch der Regisseur selbst kann auf einen Golden Globe für "Beste Regie" hoffen. Außerdem könnte Rachel Zegler zur "Besten Hauptdarstellerin" gekürt werden und Ariana DeBose zur "Besten Nebendarstellerin".

Golden Globes 2022: Die Favoriten "Don’t Look Up" Adam McKays Klimawandel-Satire "Don’t Look Up" ist in vier Kategorien nominiert. Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence spielen darin zwei mittelmäßige Astronomen, die versuchen, die Menschheit vor einem Kometenaufprall zu warnen - mit wenig Erfolgsaussichten.

Golden Globes 2022: Die Favoriten "Dune" Denis Villeneuves Remake des Science-Fiction-Dramas "Dune" geht in den Kategorien "Bester Film - Drama", "Beste Regie" sowie "Beste Filmmusik" ins Rennen. Der deutsche Komponist Hans Zimmer ist damit zum 14. Mal in der Sparte "Beste Filmmusik" nominiert. Zweimal konnte er den renommierten Preis schon mit nach Hause nehmen.

Golden Globes 2022: Die Favoriten "Being the Ricardos" Aaron Sorkins Beziehungsdrama "Being the Ricardos" könnte Nicole Kidman und Javier Bardem jeweils einen Golden Globe als beste Hauptdarsteller einbringen. Das biografische Beziehungsdrama spielt im Jahr 1952. Es erzählt die Geschichte der Schauspielerin Lucille Ball - die beschuldigt wird eine Kommunistin zu sein - und ihrem Mann und Schauspielkollegen Desi Arnaz.

Golden Globes 2022: Die Favoriten "Succession" Die Satire-Serie "Succession" über einen Medienclan, der dem Murdochs sehr ähnlich ist, erhielt fünf Nominierungen - mehr als jede andere Serie auf der Liste. Sie wird dicht gefolgt von "Ted Lasso" und "The Morning Show" mit jeweils vier Nominierungen.

Golden Globes 2022: Die Favoriten "Squid Game" Natürlich darf die erfolgreiche Netflix-Serie in der Liste der Nominierten nicht fehlen. Die sozialkritische Serie aus Südkorea geht in der Drama-Kategorie ins Rennen. 17 Mal wurden Netflix-Produktionen für die Golden Globes 2022 nominiert. Mehr als andere Produktionen von Streaming-Anbietern. Autorin/Autor: Kevin Tschierse



Sundance Festival: Ursprünglich als Mischung aus virtuellen und realen Vorführungen in Park City, Utah, geplant, hat das größte unabhängige Filmfestival der USA beschlossen, die gesamte Veranstaltung vom 20. - 30. Januar ausschließlich online abzuhalten.

Berlinale: Noch hält die Berlinale an ihrer Planung fest, das Filmfestival vom 10. bis 20. Februar vor Publikum stattfinden zu lassen. Nur die Partys wurde bislang abgesagt.

Karneval in Köln: Der Karneval beginnt mit Weiberfastnacht am 24. Februar und endet am Aschermittwoch, der in diesem Jahr auf den 2. März fällt. Highlight ist für viele der traditionelle Rosenmontagszug. Bereits im letzten Jahr musste er wegen der Corona-Pandemie ausfallen, und auch der Umzug 2022 wurde bereits im Dezember abgesagt - genau wie die Umzüge in den Stadtvierteln und alle Veranstaltungen in Sälen. Das Festkomitee prüft nun, wie sie den Karnevalisten trotz steigender Infektionszahlen eine Veranstaltung im Freien bieten können.

Düsseldorfer Karneval: Die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt und Kölns "Erzrivale", nicht nur in Sachen Karnevalsbrauchtum, hat bereits reagiert und den Rosenmontagsumzug vom 25. Februar auf den 29. Mai verlegt.

Feiern unter Vorbehalt: Elf Fakten zur fünften Jahreszeit Die närrische Zahl Elf Die Elf steht seit dem Mittelalter für Maßlosigkeit und Sünde: Heute ist sie auch als Schnapszahl bekannt. Wie in vergangenen Jahren wird getrunken und gefeiert werden - allerdings gelten angesichts steigender Corona-Infektionen allerhand Sicherheitsvorkehrungen.

Feiern unter Vorbehalt: Elf Fakten zur fünften Jahreszeit Der Hoppeditz erwacht Diese Narrenfigur ist typisch für Düsseldorf: Pünktlich um 11 Uhr 11 klettert der Hoppeditz aus einem Senftöpfchen vor dem Rathaus und läutet mit seiner Rede die fünfte Jahreszeit ein. Doch am Spektakel teilhaben dürfen in diesem Jahr nur Geimpfte und Genesene.

Feiern unter Vorbehalt: Elf Fakten zur fünften Jahreszeit Das Kölner Dreigestirn In den meisten Karnevalshochburgen übernimmt ein Prinzenpaar die Regentschaft, in Köln ist es ein Dreigestirn, bestehend aus Jungfrau, Prinz und Bauer. Doch die haben für dieses Jahr alle Auftritte absagen müssen, weil Prinz Sven I. positiv auf Corona getestet wurde. Wie in Düsseldorf auch gilt in Köln die 2G-Regel: Wer nicht geimpft oder genesen ist, darf nicht am bunten Treiben teilnehmen.

Feiern unter Vorbehalt: Elf Fakten zur fünften Jahreszeit Mainzer Schwellköpp "Helau" - so schallt es ab dem 11.11. wieder durch Mainz. An diesem Tag wird traditionell das närrische Grundgesetz verkündet. Darin heißt es: "Gelobt sei jeder Narr, der auch im nüchternen Zustand närrisch ist." Damit das Spektakel dieses Jahr nicht zum Superspreader-Event wird, ist die Teilnahme nur mit personalisiertem Ticket und 2G-Nachweis möglich.

Feiern unter Vorbehalt: Elf Fakten zur fünften Jahreszeit Karneval in Cottbus Es ist ein Gerücht, dass Karneval nur in Westdeutschland gefeiert wird. Die ostdeutsche Stadt Cottbus stellt es jedes Jahr wieder unter Beweis. Auch hier übernehmen Narren das Rathaus - doch wird das 2021 mit Mindestabend und Maske alles etwas geordneter vonstattengehen.

Feiern unter Vorbehalt: Elf Fakten zur fünften Jahreszeit Sitzungskarneval Nachdem es in der Adventszeit ruhiger wird, drehen die Narren im neuen Jahr traditionell wieder auf. Doch ob die Karnevalsvereine 2022 angesichts der unberechenbaren Infektionslage zu ihren großen Sitzungen und Bällen einladen dürfen, ist unklar.

Feiern unter Vorbehalt: Elf Fakten zur fünften Jahreszeit Weiberfasnacht An Weiberfastnacht geht der Karneval - normalerweise - in seine heiße Phase: Am Donnerstag vor Rosenmontag, natürlich um 11 Uhr 11, stürmen die Frauen die Rathäuser. Für das Jahr 2022 ist aber noch unsicher, ob der Straßenkarneval möglich sein wird. Müssen die Jecken womöglich auf die sechs "tollen Tage" verzichten?

Feiern unter Vorbehalt: Elf Fakten zur fünften Jahreszeit Bützen Männer dürfen an Weiberfastnacht natürlich mitfeiern, sollten sich aber in Acht nehmen: traditionell wird ihnen die Krawatte abgeschnitten. Und es werden Bützchen verteilt, also Küsschen, als Zeichen der Freude und des Frohsinns.

Feiern unter Vorbehalt: Elf Fakten zur fünften Jahreszeit Rosenmontag Die Rosenmontagszüge, vor allem in den Rheinmetropolen, bilden den traditionellen Höhepunkt der fünften Jahreszeit. In Vor-Corona-Zeiten versammelten sich stets Tausende Schaulustige, um einen Blick auf die Motivwagen zu erhaschen, von denen aus Blumen und Süßigkeiten in die Menge geworfen werden.

Feiern unter Vorbehalt: Elf Fakten zur fünften Jahreszeit Schwäbisch-alemanische Fasnet Schon an den handgeschnitzten Masken sieht man, dass der Karneval im Südwesten Deutschlands anders ist als am Rhein. Die großen Straßenumzüge am Faschingsmontag und -dienstag heißen "Narrensprünge". Die Teilnehmer bewegen sich hüpfend und springend in ihren historischen Kostümen durch die Straßen. Berühmt ist zum Beispiel der Narrensprung von Rottweil.

Feiern unter Vorbehalt: Elf Fakten zur fünften Jahreszeit Aschermittwoch Der Hoppeditz eröffnet die Karnevalssaison in Düsseldorf, er beendet sie auch. Traditionell wird die Narrenfigur am Aschermittwoch jammernd und unter Tränen verbrannt oder in einem Sarg beerdigt. Verbunden mit der Hoffnung, dass der Hoppeditz am nächsten 11.11. wieder aufersteht und die fünfte Jahreszeit aufs Neue einleitet. Autorin/Autor: Kerstin Schmidt



Karneval in Rio: Der Straßenkarneval sollte vom 5. Februar bis zum 6. März stattfinden. Es ist bereits das zweite Jahr in Folge, dass die Behörden die Straßenfeiern wegen der Pandemie absagen mussten. Der Bürgermeister von Rio kündigte an, dass organisierte Straßenfeste, sogenannte "Blocos", ausfallen müssen. Die Parade im Sambódromo da Marquês de Sapucaí, die von den Sambaschulen Rios durchgeführt wird, darf stattfinden.

Chinesisches Neujahr: Die Feierlichkeiten zu Chinas bedeutendstem und größtem Feiertag, dem chinesischen Neujahrsfest am 1. Februar, müssen angesichts zunehmender Infektionszahlen erneut massiv eingeschränkt werden. Das Ereignis gilt als die größte jährliche Völkerwanderung der Welt, da Millionen von Menschen ihre Familien besuchen. Doch 2022 wurde dringend gebeten, während der bevorstehenden Frühlingsferien nicht zu verreisen. Auch wegen der Olympischen Winterspiele in Peking, die am 4. Februar unter drastischen Sicherheitsvorkehrungen starten. Athletinnen und Athleten, die weder geimpft noch genesen sind, müssen sich einer dreiwöchigen Quarantäne unterziehen. Alle Teilnehmer werden täglich getestet, ausländische Zuschauer dürfen nicht einreisen.

Max Ophüls Festival: Das bedeutendste Nachwuchsfilmfestival im deutschsprachigen Raum findet in diesem Jahr zum 43. Mal statt. Online- und Präsenzveranstaltungen wechseln sich vom 16. bis 26. Januar in Saarbrücken und ausgewählten Kinos im Saarland ab.

Oktoberfest 2022: Noch ist es lange hin, aber Deutschlands größtes und beliebtestes Bierfest mit Kirmes könnte in diesem Jahr bereits im Sommer statt erst Ende September starten. Kritiker haben allerdings Angst, dass das Oktoberfest mit den Sommerferien kollidieren könnte und damit weniger öffentlichkeitswirksam ist.

Ausblick aufs Kulturjahr 2022 Januar 2022 sind Kaunas in Litauen und Esch in Luxemburg Europäische Kulturhauptstädte: In Kaunas geht es am 22.1. los. Im Bild die Holocaust-Gedenkstätte Fort IX. Im Januar will auch Deutschlands neue Kulturstaatsministerin Claudia Roth zum Runden Tisch einladen, um über die Rückgabe der geraubten Benin-Bronzen zu beraten. Nach den Golden Globes am 9.1. werden am 31.1. die Grammys verliehen.

Ausblick aufs Kulturjahr 2022 Februar Gerhard Richter feiert am 10.02. seinen 90. Geburtstag. Das Albertinum in Dresden stellt Werke aus Privatbesitz aus, die Nationalgalerie in Berlin zeigt erstmals seine Künstlerbücher. Die Berlinale soll am 10.02. wieder als Filmfestival wie in Zeiten vor der Corona-Pandemie starten. Isabelle Huppert erhält den Ehrenbären. Außerdem startet 22.2. das luxemburgische Esch ins Kulturhauptstadtjahr.

Ausblick aufs Kulturjahr 2022 März Auch die Lit.Cologne, Deutschlands größtes Lesefestival in Köln, hofft ab dem 15.03. wieder auf eine analoge Veranstaltung. Den Auftakt macht kein Geringerer als der frisch gebackene Literaturnobelpreisträger Abdulrazak Gurnah. Kurz darauf startet die Leipziger Buchmesse mit Österreich als Gastland und der Monat schließt mit der Oscar-Verleihung am 27.03. in Los Angeles.

Ausblick aufs Kulturjahr 2022 April Machtstrukturen und Vergangenheitsbewältigung - darum geht es der Künstlerin Maria Eichhorn. 2022 vertritt sie Deutschland auf der Biennale von Venedig. Um die Erinnerung an die Opfer des Holocaust geht es beim "Marsch der Lebenden" am 27. April. Menschen gehen drei Kilometer von Auschwitz nach Birkenau, den größten nationalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungslagern.

Ausblick aufs Kulturjahr 2022 Mai 1633 schworen die Oberammergauer, alle zehn Jahre das Leiden und Sterben Christi aufzuführen, sofern niemand mehr an der Pest stirbt. Die Passionsspiele 2020 mussten aufgrund der Corona-Pandemie um zwei Jahre verschoben werden. Deshalb finden die 42. Passionsspiele nun vom 14. Mai bis 2. Oktober 2022 statt. Auch Rammstein mussten ihre Europa Stadium Tour verschieben, die nun am 20. Mai startet.

Ausblick aufs Kulturjahr 2022 Juni Das 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. soll eine Jubiläumsparty mit "Bollywood"-Feeling werden. Den Höhepunkt bilden die viertägigen Feierlichkeiten vom 2. bis 5. Juni auf Schloss Windsor. Ein Höhepunkt im deutschen Kassel: Die 15. Weltkunstschau documenta startet am 18. Juni (bis 25. September) und wird vom indonesischen Künstler*innenkollektiv ruangrupa kuratiert.

Ausblick aufs Kulturjahr 2022 Juli Pristina, Hauptstadt des Kosovo, ist 2022 Schauplatz der Wanderbiennale "Manifesta", die alle zwei Jahre an einem anderen Ort in Europa stattfindet. Die Manifesta möchte mit Hilfe von Kunst den Kosovaren helfen, "den öffentlichen Raum zurückzugewinnen und die Zukunft ihrer Stadt als aufgeschlossene Metropole im Herzen des Balkans neu zu gestalten." Laufzeit: 22. Juli bis 30. Oktober.

Ausblick aufs Kulturjahr 2022 August Nach zwei coronabedingten Absagen findet das dreitägige WOA - Wacken Open Air ab dem 4. August wieder statt. Allerdings ist es auch schon ausverkauft. In Essen feiert das Folkwang Museum sein 100-jähriges Bestehen und setzt sich mit der Geschichte der von den Nazis als entartet diffamierten Kunst auseinander: "Expressionisten am Folkwang. Entdeckt - Verfemt - Gefeiert".

Ausblick aufs Kulturjahr 2022 September Am 2.9. wird der "Herr der Ringe"-Saga medial nochmal eins draufgesetzt: Amazon Prime zeigt die Fantasy-Trilogie exklusiv als Serie. Die fünf Staffeln sollen circa eine Milliarde Dollar Budget kosten. Einem besonderen Herren der Künste widmet sich mit "Donatello. Erfinder der Renaissance" die Gemäldegalerie in Berlin. Und Brasilien feiert seine 200-jährige Unabhängigkeit.

Ausblick aufs Kulturjahr 2022 Oktober "Love Me Do" feiert seinen 60. Jahrestag am 5. Oktober. Beatles allererste Single! Frankfurts Buchmesse ist älter. Sie wurde 1949 gegründet. In diesem Jahr ist das Ehrengastland Spanien. Außerdem werden - wie immer mit Spannung - die Bekanntgabe des Literaturnobelpreisträgers und Trägers des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels erwartet.

Ausblick aufs Kulturjahr 2022 November Manche Menschen sollen im Lockdown Zeit gehabt haben, sich dem Mammutwerk der Literaturgeschichte zu widmen: Der Suche nach der verlorenen Zeit. Ihr Verfasser Marcel Proust wäre am 18. November 100 Jahre alt geworden.

Ausblick aufs Kulturjahr 2022 Dezember Noch ein popkultureller Jahrestag wird gefeiert: Michael Jackson veröffentlichte am 1. 12. vor 40 Jahren das Album "Thriller". Mit mehr als 50 Mio. verkauften Exemplaren ist es eines der meistverkauften Popalben aller Zeiten. 30 Jahre ist es her, dass die erste SMS versandt wurde und am Nikolaustag vor 80 Jahren wurde der österreichische Literaturnobelpreisträger Peter Handke geboren. Autorin/Autor: Sabine Oelze



Der Text wurde von Sabine Oelze aus dem Englischen adaptiert.